Ford Bronco, speciale “Pope Francis” per beneficenza. All'asta per fondi al Pope Francis Center di Detroit

Una Ford Bronco speciale dedicata a Papa Francesco. L’esemplare unico è quello presentato da Ford e dedicato ad una raccolta fondi per il Pope Francis Center di Detroit, protagonista di un’asta benefica aperta ieri da Barrett-Jackson. Il Ford Bronco Pope Francis Center First Edition, è un Suv personalizzato e rifinito in colore bianco Wimbledon, tinta utilizzata nel 1966 dall’originale Bronco. Altro dettaglio personalizzatò per la ‘Papa- Bronco mobilè è quello dei cerchi, in acciaio e decorati con una striscia rossa. Stesso dettaglio in rosso anche sui lati della carrozzeria e sul cofano.

Altre parti della vettura, come la griglia e la parte superiore del paraurti in metallo resistente Ford Performance, sono dipinte in argento. Inoltre, il SUV dispone di una serie di decorazioni grafiche, sempre in ‘Rapid Red’, con le scritte ‘Pope Francis Center First Edition’. Numerosi anche gli accessori forniti da Performance Ford, tra i quali un faro sul tetto, luci laterali e altro ancora. All’interno, il pannello strumenti è rifinito in Wimbledon White, mentre dettagli delle maniglie e le scritte Bronco sono tutte dipinte di rosso. I sedili e le finiture del pannello delle porte sono in vinile bianco, mentre i sedili sono neri, a contrasto con il resto della vettura. I ricavati dell’asta andranno al Pope Francis Center, impegnato sul fronte dei senzatetto a Detroit e nell’assistenza dei cittadini più vulnerabili.