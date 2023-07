Ford al Goodwood Festival tra performance e novità. Presentate le nuove Mustang Gt3 e Dark Horse

GOODWOOD - Ford si presenta al Goodwood Festival of Speed 2023 con le nuove varianti da strada e da corsa della famiglia Mustang. I modelli sono la nuova Mustang GT3 da corsa, svelata per la prima volta il mese scorso, in occasione della 24 Ore di Le Mans, oltre alla nuova Mustang Dark Horse, ovvero la Mustang stradale con il Dna da pista. La presentazione avverrà nel First Glance Paddock, il 14 luglio alle ore 13. «Da una parte - ha commentato Darren Palmer, vice president electric vehicle programs, Ford Model e - c’è Mustang, un’auto in grado di suscitare emozioni come nessun’altra vettura sa fare, e dall’altra il Goodwood Festival of Speed, che ospita ogni anno fan e appassionati di auto provenienti da tutto il mondo. Per questi motivi, svelare qui il nuovo componente della famiglia Mustang rappresenta per noi un’occasione perfetta».

A Goodwood ci sarà anche Ford Explorer , il nuovo crossover elettrico di medie dimensioni, pensato per combinare lo stile americano con l’ingegneria tedesca e rispondere alle esigenze dei clienti europei. Il marchio americano celebra anche i 50 anni del FIA World Rally Championship, con l’auto che ha contribuito a far entrare l’Ovale Blu in una nuova era del motorsport mondiale con il suo motore ibrido, la M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, che proprio a Goodwood aveva fatto il suo debutto nel 2021. Con la partecipazione al Goodwood 2023, Ford ospiterà presso lo stand Ford una compagine tutta al femminile di personaggi di spicco che hanno ispirato il settore delle quattro ruote. I visitatori dello stand potranno inoltre partecipare a vere e proprie sfide ‘per la produzione di energià, utilizzando uno speciale pavimento che cattura l’energia cinetica, oltre che ad una gara ciclistica ispirata alle iniziative Ford Share the Road e Park the Car.