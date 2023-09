Gialla Cycling e Italian Bike Festival, Misano diventa la capitale della pedalata

MISANO - Bici, che passione. In programma ricchissimo da oggi all’Italian Bike Festival che si svolge in concomitanza con le gare della Gialla Cycling e le competizioni del Misano World Circuit con partenze e arrivo sulla pista del Circuito di Misano. E grazie alla collaborazione con Aci Ciclismo, anche quest’anno la Gialla Cycling è Prova Unica del Campionato di Cicloturismo Acsi 2023.

Insomma oggi e domani Misano smette il rombo dei motori e indossa la forza dei pedali. E per arricchire ulteriormente il programma da segnalare la New entry, la Gialla “Gravel”, la cui partenza è fissata oggi e che si articola in due percorsi esclusivi: uno da 62 chilometri e uno da 95. Segreto il percorso. Solo una traccia gpx verrà fornita ai partecipanti che potranno pedalare liberamente, senza cronometro, solo con un tempo limite prefissato per l’arrivo. I percorsi si snodano tra la ciclabile del Conca e le strade bianche dei Colli Romagnoli, attraversando alcuni caratteristici luoghi, come Tavullia, patria di Valentino Rossi, e Mondaino, piccolo borgo di cui è famosa la piazza, detta “padella” per la sua peculiare forma.

E poi la gran fondo di domani domenica. La Gialla “GF Strada” una spettacolare pedalata tra mare, montagna e strade panoramiche nel cuore della Valle del Conca. Da percorrere 102 chilometri per 1850 metri di dislivello partendo dal Misano World Circuit per attraversare la Statale Adriatica. Si entra anche nelle Marche per rientrare in Romagna passando per Saludecio, il borgo dei murales. Tra le salite impegnative di Gemmano, Montefiore Conca e San Clemente, e le discese della Valle di Onferno e della Valle del Conca si potranno gustare i prodotti tipici dell’enogastronomia romagnola presso i ristori allestiti.

E chi non vuole partecipare alla granfondo c’è la Gialla “Cicloturistica”, un percorso dolce della lunghezza di 60 chilometri per 600 metri di dislivello, che parte dal Misano World Circuit in coda alla Granfondo, e con essa condivide i passaggi nelle località adriatiche di Misano e Cattolica, oltre al grande ristoro nella piazza di Montefiore Conca, all’ombra del suo castello. Imperdibile il passaggio a Gradara, borgo marchigiano celebre per la vicenda di Paolo e Francesca, oltre che per l’assoluta bellezza architettonica.

E per i più giovani oggi all’interno della Flat Track del Misano World Circuit verrà creato un tracciato per mountain bike con ostacoli, dove i ragazzi delle categorie allievi ed esordienti si affronteranno nella prova di XCC Short Track.

Domani, invece in programma la Junior Trophy, un’avvincente gara per le categorie federali dei giovanissimi dai sette agli undici anni, calcheranno il tracciato del rettilineo principale del circuito, e passeranno davanti alla curva del colore giallo, quella del pluricampione Valentino Rossi. Sempre domenica c’è la gara XC Eliminator, dove batterie di 4 giovani ciclisti si sfideranno in un inedito tracciato creato all’interno della Yamaha Off Road Arena.

E poi gli ospiti. I grandi campioni in pista con Vincenzo Nibali, Alessandro Ballan, Mario Cipollini, Marco Aurelio Fontana, Alessandro Fabian, Virginia Cancellieri, Rebecca Gariboldi, Giovanni Visconti, Bottecchia Factory Team, Team Bardiani.

Uno spazio per i bambini nell’area Kids pump track, dove un team dedicato insegnerà ai più piccoli l’utilizzo delle balance bike, le biciclette senza pedali. Inoltre al Campetto bambini e ragazzi potranno invece mettersi alla prova con le biciclette messe a disposizione dalle aziende, nelle due aree dedicate (una per i più piccoli dai 2 ai 6 anni con mini strutture, e l’altra per i più grandi dai 6 ai 14 anni, con percorsi più difficili, tra curve, rampe e tavole). Aperta a tutti, la zona Skills pump track con una pista di prove libere in cui testare le bici offerte dalle aziende e dai brand più noti oppure la propria bicicletta.

Nella Bike Show Arena, invece, ci sarà il palcoscenico dove rider in rappresentanza delle varie discipline - BMX, dire, enduro e trial - si sfideranno a colpi di trick mentre sul Palco IBF ci saranno show di animazione ed interviste ai più famosi personaggi del mondo ciclistico.

Nell’Arena Talk Turismo, in programma ben dodici incontri, attraverso i quali le regioni italiane promuoveranno il cicloturismo nei territori. A chiudere ci sarà la proiezione del docufilm sulla vita della leggendaria “locomotiva umana” dal titolo “Learco racconta Learco”, dedicato al famoso ciclista Learco Guerra, il primo della storia a vestire la maglia rosa del Giro d’Italia, nel 1931.