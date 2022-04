Grand Cherokee 4xe non è solo un virtuoso e tecnologico fuoristrada. Jeep mette un altro tassello del suo futuro green

La nuova Jeep Gran Cherokee 4xe non è solo un virtuoso e tecnologico fuoristrada. E’ anche un’auto bella, comoda, spaziosa, ben equipaggiata (soprattutto nella versione Launch Edition, per ora l’unica disponibile), in grado di regalare autentico piacere di viaggiare a chi guida e a chi viene trasportato. Oltre ai plus tecnologici legati all’ibridizzazione, spiccano infatti uno stile profondamento rivisitato, che non cede alla diffusa tentazione di scimmiottare le carrozzerie coupé, e una insospettabile qualità degli interni, con rivestimenti in pelle pregiata, inserti in vero legno e una ricchezza di dotazioni insospettabile, tra le quali un impianto stereo McIntosh da 950 watt con 19 altoparlanti.

Una volta a bordo, la prima sensazione è di stupore. Per creare un ambiente fuori del comune è stata prevista infatti una suite completa con luci interne a LED personalizzabili con impostazioni giorno/notte e un sistema d’illuminazione ambientale con possibilità di scelta tra 5 colori. I sedili sono regolabili elettricamente in 16 posizioni, dotati di supporto lombare e memoria, e offrono anche la funzione massaggio. Anche il divano posteriore è riscaldabile e ventilato, e il sistema di climatizzazione è a 4 zone.

Le tecnologie sono all’avanguardia e questa edizione di lancio della nuova ammiraglia di Jeep è la più connessa di sempre. Ciò grazie al sistema di connettività Uconnect 5 che offre di serie inediti servizi online (My Assistant, My Car, My Remote, My eCharge, My Navigation) e, a richiesta, il My Wifi e My Alert. Tutto ciò consente di controllare lo stato del veicolo, ricercare le colonnine di ricarica, ricevere supporto in caso d’emergenza, fornire report con cadenza mensile riguardo la manutenzione del veicolo o consultare le Jeep Offroad Pages e l’Eco Score per monitorare lo stile di guida.

In bella evidenza ci sono due schermi digitali da 10,1 pollici (quadro strumenti e infotainment), più un terzo da 10,25 per il passeggero anteriore. Altri schermi si aggiungono per i passeggeri posteriori, i quali, grazie al rinnovato infotainment, possono anche usarli per guardare video in streaming. Per coloro che stanno seduti dietro - vale la pena ricordarlo – è aumentato anche lo spazio in larghezza e lunghezza e, a beneficio del comfort, la loro seduta è riscaldabile e ventilata, come per coloro che stanno seduti davanti.