Hertz: 100 anni in prima fila. La storica compagnia di noleggio celebra l'anniversario con iniziative originali

MILANO - Probabilmente pochi sanno che il noleggio, inteso come attività organizzata a livello imprenditoriale, è vecchio quasi come l'automobile stessa. E invece è proprio così: era infatti il settembre 1918 – mentre l'esercito italiano sul Piave preparava l'ultima, decisiva spallata alle armate austro-ungariche – quando in America Walter L. Jacobs, giovanotto di belle speranze pieno di idee e di spirito di iniziativa, mise insieme una flotta di 12 Ford T per fondare a Chicago la Rent-a-Car Inc.

Cinque anni dopo cedette la società a John Hertz, che la ribattezzò con il proprio nome, ancor oggi portato con orgoglio dalla più grande impresa di noleggio degli Usa (e perciò probabilmente del mondo) che non lo ha mai cambio neppure in seguito ai ripetuti passaggi di proprietà, al punto che il suo inconfindibile logo giallo – giudicato uno dei badge più riconoscibili al mondo – continua a campeggiare nei 145 Paesi in cui la società opera, di cui 18 – Italia compresa – tramite una presenza diretta.

Proprio la filiale italiana per celebrare degnamente la ricorrenza ha raggiunto un accordo con la Maserati per la realizzazione si un'edizione limitata del Suv Levante, caratterizzata da numerosi dettagli estetici esterni e interni nell'inconfondibile «giallo Hertz». La Levante 100° Anniversario arricchisce la «Selezione Italia by Fun Collection», aggiungendosi alla Quattroporte, alla Ghibli e ad altre vetture rappresentative del made in Italy (Alfa Romeo, Abarth e Fiat) che si possono noleggiare nelle agenzie aeroportuali di Roma, Milano, Venezia, Firenze e Olbia. «Con le Collection diamo ai clienti la certezza di guidare esattamente la marca e il modello di auto che hanno prenotato» commenta l'ad di Hertz Italia Massimiliano Archiapatti.

Un'altra iniziativa inquadrata nelle celebrazioni del centenario – e lanciata anche in Germania, Francia, UK e Paesi Bassi – è la prima cinema car al mondo: un grande monovolume della flotta Hertz trasformato in sala cinematografica, una sorta di nostalgica e individualistica rivisitazione dei drive-in di antica (e soprattutto americana) memoria. Equipaggiata con un televisore da 42 pollici a schermo ultra-piatto e con un impianto surround degno di una sala cinematografica sarà disponibile e rotazione fino alla fine dell'anno nelle sedi Hertz italiane, per consentire ai clienti di godersi una proiezione in un ambiente di riservata eleganza: vetri oscurati, lussuosi sedili in velluto rosso, porta-bevande.

E l'occasione, tra una scena e l'altra di mettere alla prova un'altra «novità dei cent'anni»: la nuova unità portatile Hertz che mette a disposizione la connessione illimitata 4G in Europa, la possibilità di connettere fino a 5 dispositivi, fino a 30 minuti al giorno di chiamate internazionali gratuite, la linea diretta con il servizio clienti e l'accesso a costi agevolati a eventi, spettacoli e attrazioni ovunque il cliente si trovi a viaggiare.