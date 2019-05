Hertz punta sulla "500 spiaggina": a noleggio anche la Jolly Icon-e by Garage Italia

SORRENTO - Dal noleggio con lo sguardo al recupero di modelli, icone della nostra storia automobilistica. Hertz non passa dal domani al recupero di ieri con una facilità disarmante. E così mentre negli aeroporti Usa puoi ritirare un auto solo mostrando alla telecamera, in Italia si può andare in giro con una 500 “Spiaggina” che grazie all’abilità di Garage Italia diventa un oggetto desiderio al primo sguardo. Spiaggina va con un motore elettrico modulare, ha due batterie al litio e può arrivare se si guida con attenzione a 120 chilometri di autonomia. Massimiliano Archiapatti, ad e direttore generale di Hertz Italia, spiega la scelta di trovare Spiaggina anche nella flotta: «Hertz Italia e Garage Italia insieme per interpretare lo stile italiano e creare delle proposte su misura per rendere l’esperienza di noleggio unica ed esclusiva. Un sodalizio inedito per proporre un modo completamente nuovo di vivere il noleggio. Hertz ha creato Selezione Italia per offrire ai propri ospiti un viaggio indimenticabile attraverso un’esperienza nel Made in Italy assolutamente speciale, che unisce un servizio tailor-made fatto di cortesia, professionalità e attenzioni esclusive, al piacere di guidare il meglio dell’automobilismo italiano. Hertz intende sviluppare continuamente Selezione Italia per rendere questa esperienza sempre più completa, accattivante e distintiva». E allora de queste sono le premesse come poteva mancare nella flotta una icona vera del Made in Italy?

Per annunciare l’accordo con Garage Italia, che affiancherà l’azienda di noleggio per creare delle esperienze esclusive per i propri ospiti, Hertz ha scelto la meravigliosa cornice di Sorrento, fortemente evocativa della Dolce Vita, lo stile che ha caratterizzato il nostro Paese negli anni ’60. In particolare Hertz ha voluto organizzare l’incontro presso l’hotel Parco dei Principi, il sogno di Giò Ponti a strapiombo sul mare. «Abbiamo raccolto la dichiarazione di Giò Ponti, uno dei massimi esponenti del design del nostro Paese, l’uomo del ‘Dobbiamo misurarci con il passato, ma anche con il futuro e con le utopie’, perché ci riconosciamo a pieno nell’incipit, e abbiamo voluto che anche la scelta del luogo completasse la filosofia da cui è nato questo progetto. Siamo molto orgogliosi di questa nuova iniziativa. Ci stiamo lavorando da tempo - ha sottolineato Massimiliano Archiapatti - e sono molto contento di aver trovato un partner di livello che ha colto immediatamente la portata di questo progetto su cui Hertz sta investendo molto. Selezione Italia per noi è molto più di un’offerta di noleggio, è una filosofia, è il modo in cui viviamo la relazione con i nostri Ospiti. Per noi Selezione Italia è il nostro fiore all’occhiello, rappresenta il modo con cui vogliamo presentarci. Siamo in Italia, siamo orgogliosi delle nostre tradizioni, della nostra cultura che è fatta di uno stile distintivo che va dal design alla moda, dal cibo all’arte, ma che soprattutto è accoglienza. Siamo alla ricerca continua di novità e con Garage Italia possiamo offrire ai nostri Ospiti qualcosa di veramente unico. Il primo passo di questo sodalizio è salire a bordo del progetto Icon-e con la Fiat 500 Jolly elettrica di Garage Italia e utilizzare questa rivisitazione della storica auto per la prossima estate».

Il telaio di Spiaggina è rinforzato con tubolari e anche la struttura del parabrezza è portante. L’omologazione tiene conto delle norme vigenti al momento dell’immatricolazione per cui può viaggiare anche senza cinture di sicurezza.

«Per Garage Italia - dice Enrico Vitali, ad dell’azienda fondata da Lapo Elkann - è una bellissima opportunità poter lanciare insieme ad Hertz una nuova linea di business legata al progetto Icon-e, in cui convivono la ricerca estetica e l’artigianalità della produzione con l’innovazione tecnologica portata dalla riqualificazione elettrica, il tutto nel nome della sostenibilità e del re-use».

Milano, Roma, Firenze. Le prime tre Spiaggina in flotta Hertz saranno disponibili in queste città ad un costo di 300 euro al giorno. Garage Italia, comunque, ha già sottolineato che l’auto si può anche acquistare al prezzo di 48mila euro più iva. Inutile dire che bisognerà aspettare perché sono già arrivate prenotazioni da tutto il globo terrestre. E proprio questa voglia matta di passato declinato al futuro ha indotto Garage Italia a pensare anche ad altro: arriverà prestissimo la vecchia Panda 4x4 con motore elettrico, e poi, piano piano, altre icone. Il motore, capace di sviluppare 9,5 Kw, come dicevamo, è modulare; questo significa che si possono accoppiare altre unità per vetture più grandi. La tecnologia è del Gruppo Newtron. Tutta la trasformazione avviene in Sicilia, a Termini Imerese per la precisione. Si lavora sulla base di una Fiat 500 d’epoca, completamente trasformata per diventare una open-air divertente e sbarazzina, curata in ogni minimo dettaglio. «Insomma con la “Spiaggina” Icon-e by Garage Italia - ha sottolineato Archiapatti - Hertz può rafforzare la propria volontà di coniugare tradizione e innovazione e offrire agli Ospiti un’esperienza entusiasmante a bordo di un vero e proprio salotto estivo con sedute in corda naturale interamente intrecciate a mano, finiture di altissimo livello, carrozzeria in colori Heritage e cerchi in tinta. Con questo accordo Hertz e Garage Italia iniziano un percorso che porterà presto un’altra novità in Selezione Italia per offrire agli Ospiti Hertz un modo nuovo ed esclusivo di vivere lo stile Italiano».