Hertz mette il turbo: da oggi si potrà noleggiare anche la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

ROMA – Dopo cento anni di attività e di successi celebrati nel 2018, Hertz mette letteralmente il turbo accogliendo in esclusiva mondiale nella propria flotta la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. 510 CV di potenza da oggi disponibili per "chiunque" voglia spostarsi con una vettura di fascia premium che fa della sportività e del comportamento dinamico i suoi principali punti di forza. La versione più estrema della berlina del Biscione è infatti capace di raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h, scattando da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, rivelandosi senza dubbio una delle vetture italiane più ambite dagli appassionati di tutto il mondo.



Sarà principalmente preferita, secondo le stime di Hertz, per il 70% da stranieri e per la restante parte da italiani. Ma non sarà proprio un'auto per tutti, per via dei comprensibili rischi che si correrebbero affidando una sportiva di razza a un utente qualunque. Dunque, ecco che Hertz ha inserito qualche restrizione, a partire dall'età minima di 40 anni fino alla verifica dei punti sulla patente, passando per il divieto assoluto dell'utilizzo in pista della vettura. Il costo del noleggio giornaliero è di 510 euro (con in opzione una formula parziale di Kasko) e al momento le tre vetture saranno disponibili su Milano (Malpensa), Firenze (nei pressi della stazione) e Roma Fiumicino.

La Giulia Quadrifoglio va ad inserirsi all'interno della già ricercata flotta di Selezione Italia, progetto di Hertz che mette al centro le eccellenze dell’automobilismo italiano, garantendo ai clienti esattamente marca e modello scelti al momento della prenotazione. I principali modelli di Selezione Italia sono la Stelvio, la 4C e la Giulia Veloce, restando in Casa Alfa Romeo, affiancate da Abarth 595 Competizione e Turismo, Abarth 124 Spider, Fiat 500 Cabrio, Fiat 124 Spider, Maserati Ghibli, Maserati Quattroporte e Maserati Levante (e Levante Hertz Limited Edition).

Una nuova auto premium, dunque, per un pubblico sicuramente permium. Non a caso all'interno della Giulia Quadrifoglio (presentata rigorosamente ai clienti coperta da un telo) ciascun utente troverà, tra le altre cose, una lettera di benvenuto, snack e bibite, e beneficierà di un breafing tecnico per potersi godere al meglio l'esperienza di guida.