Honda “0 Series”, al CES due concept che annunciano la nuova generazione di elettriche della nuova H

Due concept che annunciano una nuova generazione di modelli elettrici globali contraddistinti da un nuova piattaforma, una nuova filosofia di design, nuove tecnologie e infine un nuovo marchio specifico. Così Honda presenta al CES la “0 Series” attraverso i concept Saloon e Space-Hub che prefigurano altrettante auto destinate a debuttare, insieme ad altre, a partire dal 2026.

Su tutte vedremo un marchio specifico che, per la prima volta, modifica l’H che vediamo sulle automobili Honda dal 1981. La nuova H, a differenza di quella attuale, è chiara su fondo scuro, senza il sottile filo come cornice e con le stanghette più spesse e più sghembe verso l’alto. I tre fondamenti della nuova “0 Series” sono le parole “sottile, leggera e saggia” contrapposte alle elettriche attuali “tozze, pesanti, ma intelligenti”.

In Honda dicono di essere tornati alle fondamenta che sono alla base del processo di concezione e sviluppo dei veicoli. La filosofia di stile è definita da Honda “L’Arte della Risonanza” e punta a trovare una nuova sintesi armonica tra ambiente, società e utenti, espressa da nuove forme, da una nuova ergonomia, una nuova interfaccia uomo-macchina e in generale da un design pulito che privilegia l'aerodinamica e, allo stesso tempo, evoca le emozioni.

Il primo di questi due concept è la Saloon che nel nome evoca una berlina (in inglese indica un’auto a tre volumi), ma nelle forme è una sportiva e ricorda alcune sportive italiane degli anni ’70, in particolare la Lamborghini Countach, soprattutto per la forma dei fari e la coda fortemente a sbalzo rivolta verso l’alto. L’abitacolo è ampio e comodo per ospitare e accogliere 4 persone anche grazie alle portiere ad ali di gabbiano.

Merito della nuova piattaforma che permette di massimizzare gli spazi utilizzabili e di minimizzare viceversa gli ingombri dedicati e motore e batteria. Per i primi ci sarà una nuova generazione di e-axle (moduli che integrano motore, trasmissione, inverter e tutti gli altri componenti), per la seconda vedremo accumulatori compatti ad alta densità di energia, capaci di ricaricarsi dal 10% all’80% in 10-15 minuti e di perdere meno del 10% in 10 anni.

Le Honda “0 Series” avranno lo sterzo by-wire, dispositivi di assistenza alla guida evoluti, un’interfaccia uomo macchina semplificato, connettività avanzata e un sistema di gestione attiva della postura che dovrebbe agire sul corpo del guidatore esaltandone le sensazioni di guida. La nuova architettura è ovviamente definita da software con sistema operativo proprietario e ampio uso dell’intelligenza artificiale e del machine learning per adattarsi all’utente.

L’altro concept si chiama Space-Hub e sviluppa il tema “espandere la vita quotidiana delle persone”. Anche in questo caso troviamo uno sbalzo marcato, con una coda a sezione quadrata sottolineata da profili luminosi, e un’eccellente visibilità, qui ulteriormente esaltata da ampie superficie vetrate che circondano la parte posteriore dell’abitacolo, così spaziosa da poter avere sedili disposti come in uno scompartimento ferroviario.

Una quantità di spazio talmente abbondante da fungere da punto di incontro – da qui la denominazione di 'hub' – e da poter immaginare molte altre combinazioni bilanciando tra capacità di carico e ospitalità per i passeggeri. In attesa di saperne di più, Honda ha fatto sapere che il modello di serie della Saloon debutterà nel 2026 sul mercato nordamericano mentre quello derivato dallo Space-Hub partirà subito dopo da tutti gli altri mercati, compreso quello europeo.