Honda Italia festeggia 50 anni, è punto di riferimento in Europa. L'azienda di Atessa è un successo italiano con cromosomi giapponesi

CHIETI - “Il 13 settembre del 1971 inizia la storia della Honda Italia, un successo tutto italiano ma con cromosomi giapponesi. Ci prepariamo a festeggiare i nostri primi 50 anni, punto di riferimento in Europa”. Con tale premessa dell’azienda nipponica oggi taglio del nastro per il primo mezzo secolo di attività della Honda Italia di Atessa (Chieti) che ha fissato due date di festeggiamenti, il 13 e 16 ottobre. Oggi in visita manager, dirigenti e quadri aziendali, rappresentanti delle istituzioni, sindaci e sindacati, accolti dal direttore di stabilimento Marcello Vinciguerra; sabato 16 sarà la volta dei dipendenti e delle loro famiglie. In un meeting interno ricordata la filosofia aziendale racchiusi nell’eredità morale di Soichiro Honda; “Il lavoro in team per il raggiungimento di un obiettivo comune, la costante ricerca di miglioramento e l’impegno nei confronti dei clienti. Le sue fondamenta sono i principi fondamentali, basati su rispetto per l’individuo e le tre gioie(creare, vendere e comprare), principio aziendale e politiche manageriali.

Tra gli ospiti il sindaco di Atessa Giulio Borrelli che dice: “Sono stati 50 anni di modelli leggendari e alterne vicende che hanno consacrato Honda a livello italiano ed europeo. Ora si aprono nuove sfide sociali ed ambientali, con ruoli che spettano alla direzione e manager, ma che alle istituzioni, quali Governo e Regione. Bisogna competere ancora di più ed essere all’altezza delle nuove sfide - aggiunge Borrelli - Noi sindaci della Val di Sangro abbiamo avanzato un contratto istituzionale di sviluppo perché c’è bisogno di attenzione e investimenti. Ora abbiamo anche il Pnrr e qui va messo anche una parte di studio per la ricerca innovativa del domani per le moto e furgoni, come la Sevel. Inoltre vanno create le infrastrutture per realizzare un contesto accogliente e competitivo per essere strategici per l’industria automotive nazionale. E’ il momento favorevole dopo che in passato non è stato fatto molto”.

La Honda di Atessa resta ai vertici di mercato delle settore delle due ruote, grazie anche allo sviluppo di nuovi modelli. Attualmente tra gli scooter prodotti ci sono tutta la serie SH, veri best seller, e tutta la serie Forza, compreso il Forza 250 destinato esclusivamente al mercato turco. Arricchisce la gamma la moto entry level CB125F.