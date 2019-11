Hyundai, visita la Roma a Trigoria con la nuova Tucson ibrida

ROMA – Dal 2018 il marchio Hyundai è sponsor dell'AS Roma, con la quale condivide i valori dello sport, del tifo sano e dell'attenzione per l'ambiente. D'altronde un atleta è un po' come un'auto, deve avere tutti i parametri a posto per poter esprimere al meglio le proprie potenzialità, e soprattutto deve utilizzare il carburante giusto. Non è un caso, dunque, che il celebre brand automobilistico abbia scelto Trigoria per un insolito test-drive a bordo di tutta l'attuale gamma elettrificata.

Per raggiungere il centro sportivo dove la Roma è solita allenarsi tra una partita e l'altra del campionato di Serie A, siamo saliti a bordo di una Tucson ibrida con la quale abbiamo effettuato poche decine di km che ci hanno comunque permesso di apprezzarne l'efficacia e l'efficienza. La Tucson, tra l'altro, è la vettura più venduta del marchio e già da diverso tempo accoglie in gamma le nuove soluzioni ibride composte da un sistema mild hybrid a 48 Volt abbinato ai motori diesel da 2.0 e 1.6 litri. Nello specifico, la tecnologia progettata prevede una batteria agli ioni di litio da 0,44 kW/he 48 Volt, il Mild Hybrid Starter Generatore, un convertitore LDC e un invertitore.



In fase di accelerazione il generatore supporta il motore termico con una spinta fino a 12 kW: il risultato è che i consumi di carburante si riducono e anche le prestazioni ne risentono positivamente. Durante la fase di decelerazione o frenata, l'energia viene recuperata per ricaricare la batteria. Dunque, in questo caso si riducono sensibilmente anche le emissioni di CO2 fino all'11%. Passando ai numeri, giusto per avere dei riferimenti, la versione 1.6 diesel con il 48 Volt (da 31.250 euro) è in grado di consumare in media (ciclo WLTP) tra i 5,4 e i 5,9l/100km, mentre la 2.0 diesel 4WD con il 48 Volt consuma tra i 6,6 e i 7,0 l/100 km, con le emissioni che si attestano rispettivamente sui 141 e i 173 gr/km.

Per il resto la Tucson si conferma un SUV medio moderno ed elegante, con un abitacolo curato nel dettaglio e con una dotazione (anche tecnologica) tutt'altro che trascurabile. Offre, tra le altre cose, un nuovo sistema di infotainment con schermo touch compatibile con Apple CarPlay e Android Auto sempre connesso, tutti i nuovi sistemi di ausilio alla guida e garantisce tanto spazio a bordo per cinque persone. Il bagagliaio è da 513 litri e può raggiungere i 1.503 litri abbattendo il divano posteriore. Dunque, anche per noi c'era spazio a volontà per giacche e borsoni, perché a Trigoria poi abbiamo potuto saggiare l'erba del campetto prima effettuando un breve allenamento e poi una breve partitella tra colleghi: che non vale la pena raccontare per le evidenti "incapacità tecniche" di noi partecipanti...