Incentivi auto usate (ma ecologiche): il governo stanzia 40 milioni. Martedì prenotazioni on line

Auto, anche gli esemplari usati meritano un “premio”. Da dopodomani martedì 28 settembre, alle ore 10, i dealer potranno accedere alla piattaforma del sito ecobonus e prenotare gli incentivi per acquistare pure una vettura di seconda mano. In tempi recenti è la prima volta che accade. Finora gli aiuti governativi, scattati per la transizione ecologica e, dopo, per uscire dalla crisi della pandemia, riguardavano esclusivamente i veicoli ancora da immatricolare. Questo nuovo “aiutino” del Palazzo arriva...

