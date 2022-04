Itabus, con 30 autobus in più da giugno nuove regioni servite. Anche Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

Itabus arricchisce la propria offerta con 30 nuovi autobus, che porteranno la flotta a 100 mezzi disponibili (a regime saranno 300), offrendo 110 servizi giornalieri e connettendo più di 140 località per un totale di oltre 800 tratte al giorno. Lo rende noto la società privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza spiegando che da giugno potenzierà i servizi, rafforzando quelli sulle direttrici principali e collegando nuove regioni: Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Sicilia, che sarà collegata a Bari, Napoli e Roma con 10 servizi quotidiani distribuiti su 4 differenti linee, avrà numerose fermate per garantire capillarità territoriale e diverse possibilità di scelta (Palermo, Termini Imerese, Cefalù, Milazzo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Taormina-Giardini Naxos, Siracusa e Augusta).

In Trentino saranno invece servite Bolzano, Trento e Rovereto con 4 viaggi al giorno verso Roma e Napoli. C’è poi il Friuli, con le città di Trieste (8 viaggi al giorno), Udine (2 servizi quotidiani) e Gorizia (2 collegamenti giornalieri), che saranno connesse a diverse località, fra cui Venezia, Milano, Roma e Napoli. Novità anche per la Calabria: partiranno 2 collegamenti quotidiani Roma-Catanzaro e alcuni servizi su Crotone saranno prolungati fino a Milano. Tra gli aeroporti saranno introdotte le fermate presso gli scali di Napoli e di Venezia. In vista dell’estate, Itabus ha deciso di collegare alle principali città italiane come Milano, Roma e Napoli, mete quali Otranto, Gallipoli, Ostuni, Rimini, Riccione, Cattolica, Senigallia, San Benedetto del Tronto.