Jeep Grand Cherokee 4xe, l’ibrida plug-in capace di percorrere fino a 51 km in modalità solo elettrica

In America è già in vendita da inizio anno, anche con il poderoso V8 a benzina da 380 cavalli, che dall’altra parte dell’oceano non fa scandalo come da noi in Europa, dove la transizione energetica avanza a ritmi serrati, con la crescita costante di auto ibride ed elettriche, capaci di ridurre o addirittura abbattere a zero le emissioni nocive. E infatti la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe in arrivo da noi (ma costruita a Detroit) è un’ibrida plug-in, cioè ricaricabile alla spina, capace di percorrere fino a 51 km in modalità solo elettrica. Destinata a segnare una svolta nella storia del marchio americano di proprietà Stellantis, la nuova Jeep sarà disponibile da noi soltanto da giugno, con allestimenti e prezzi tutti da decidere, ma in questa fase di pre-lancio viene proposta (fino al 30 marzo) una versione speciale denominata Exclusive Launch Edition. In pratica è una Grand Cherokee full optional, top di gamma, con contenuti che ne esaltano non solo la tecnologia ibrida, ma anche la capacità di offrire lusso, comfort e margini di sicurezza elevatissimi, su strada e in fuoristrada, grazie ad un esercito di ADAS che configurano la guida autonoma di livello 2.

Lunga quasi 5 metri (4,91) questa quinta generazione della Grand Cherokee nasce su una piattaforma tutta nuova, esibisce un design degli esterni profondamente rivisitato e interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia. Motore e cambio, invece, non sono del tutto inediti, in quanto già utilizzati sulla Wrangler. Ciò vuol dire che il motore di base è un 4 cilindri 2.0 litri turbo benzina, accoppiato a due motori elettrici, uno collegato direttamente al motore termico, l’altro integrato nel cambio automatico a 8 marce al posto del convertitore di coppia. La combinazione produce una potenza di 380 cv/637 Nm, quanto basta per assicurare prestazioni adeguate al rango della vettura, ma anche per esaltare l’efficienza, così come già sperimentato sulle versioni 4xe di Renegade, Compass e Wrangler.

La batteria agli ioni di litio da 17 kWh sistemata sotto al pianale consente infatti di contenere i consumi (per ora non dichiarati) e, soprattutto, di percorrere fino a 51 km in elettrico. Tutto ciò fa in modo che anche un SUV di grandi dimensioni qual è la Gran Cherokee 4xe possa muoversi senza troppi problemi sia su percorsi extraurbani, dove la velocità massima raggiungibile in modalità elettrica è di 130 km/h, sia in città, anche all’interno delle ZTL.

Per avere un quadro completo delle qualità di questo SUV è opportuno ricordare però anche le proverbiali capacità fuoristradistiche, comuni a tutte le auto con marchio Jeep, ma in questo caso esaltate dai differenziali bloccabili e dalle sospensioni Quadra-Lift, in grado di sollevare l’auto da terra. E non solo: anche il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain, che consente di scegliere tra 5 modalità di guida (Auto, Snow, Sand/Mud, Rock e Sport), assicura alla Grand Cherokee 4xe le leggendarie capacità 4x4 del marchio Jeep. Non mancano “aiutini” anche per la gestione più corretta del sistema ibrido. Su tutti gli apparati spicca l’Hybrid Mode Selector, che modifica il funzionamento dell’auto attraverso un comodo comando attivato dal posto di guida: in tal modo si sceglie se si vuole viaggiare a zero emissioni, se si opta per la modalità ibrida (combina la potenza dei due motori con la massima efficienza) o per l’E-Save, modalità che permette di risparmiare energia e ricaricare la batteria utilizzando il solo motore termico.

La batteria del sistema ibrido può essere ricaricata ovunque. Tre ore il tempo richiesto per un pieno d’energia a una presa domestica, utilizzando l’Eeasy Wallbox fornita dalla Casa. Per la ricarica pubblica viene fornito invece un cavo Mode 3, con avvolgitore dedicato. Ma è possibile anche la ricarica da remoto, mentre l’auto è parcheggiata, controllando il Connected Wallbox con un’apposita App. Finora la Casa non ha comunicato i tempi necessari per le ricariche rapide, anche parziali. Ciò detto, vale la pena ricordare che si può rigenerare la batteria anche in marcia: la tecnologia e-Coasting trasforma infatti l’energia cinetica prodotta in fase di frenata, decelerazione e veleggio in energia pronta all’uso.

Quanto alla sicurezza, la Exclusive Launch Edition offre di serie il sistema per la guida autonoma di livello 2 (Highway Assist System) con cui si prevengono molteplici situazioni di pericolo mantenendo comunque le mani sul volante. Non mancano l’head-up display da 10”, lo specchietto retrovisore digitale e rilevatori anti-collisione che segnalano la presenza di eventuali pedoni o ciclisti. Se non bastasse, ci sono anche una telecamera che migliora la visibilità notturna, un sistema per semplificare le manovre di parcheggio e uno schermo supplementare per il navigatore, dedicato al passeggero.