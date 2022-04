JLR “E-ducation”: tutti a scuola di mobilità verde. programma che mira a promuovere la sostenibilità come uno stile di vita

Guidare una vettura elettrificata, che sia essa elettrica oppure plug-in, comporta delle competenze particolari? E ancora, siamo proprio sicuri che un’auto “alla spina” sia la soluzione ideale per chi deve acquistare un’auto nuova? Dubbi leciti, soprattutto per chi non conosce in modo adeguato le specifiche, ma soprattutto le possibilità che offrono le auto elettrificate. Quesiti a cui Jaguar Land Rover Italia ha dato una risposta. Ma lo ha fatto in modo attivo, funzionale al cliente, ma soprattutto al probabile acquirente. Qualche tempo fa, unitamente ad ACI Milano che è partner del progetto, è stato presentato E-ducation. Un programma che mira a promuovere la sostenibilità come uno stile di vita, come una nuova identità di mobilità.

Un progetto che inizia il suo percorso proprio a Milano e nell’area lombarda. E-ducation non riguarda soltanto chi è in procinto di acquistare questo genere di vetture, ma pure chi l’auto elettrica o ibrida plug-in marchiata Jaguar oppure Land Rover l’ha già acquistata e, forse, non ha ancora capito (e imparato) come trarne il massimo vantaggio. L’idea presentata da Jaguar Land Rover Italia consiste di fatto nella possibilità di poter partecipare ad una sessione di formazione tenuta da un E-coach specializzato, presso la Direzione Generale dell’ACI di Milano o presso le concessionarie di riferimento del Gruppo. L’E-coach altro non è che la persona deputata a tenere i corsi, dotata di tutte le nozioni del caso, in grado di presentare e raccontare i vantaggi (ma anche eventuali svantaggi) di viaggiare in modo elettrificato. Durante il corso vengono sviscerati tutti i punti di forza della guida in elettrico e di come sfruttarli al meglio. Questo corso è utile per i potenziali acquirenti per capire se, nel proprio quotidiano, ci sia spazio per questo genere di vetture.

Il vantaggio di potersi relazionare con l’E-coach è quello di capire quale possa essere l’auto elettrificata più adatta alle proprie esigenze giornaliere. Dopotutto il Gruppo britannico offre una serie di alternative all’elettrico o all’ibrido plug-in abbastanza esaustiva.

«Come Jaguar Land Rover - spiega Marco Santucci, Ceo Jaguar Land Rover Italia - crediamo molto nel cambiamento necessario nel dar vita alla transizione ecologica. Il nostro gruppo è fortemente impegnato in questa rivoluzione, nella trasformazione green della mobilità. Il nostro progetto E-ducation nasce proprio da qui, dalla necessità di dare maggiore consapevolezza ai nostri clienti e di informare oggi gli automobilisti di domani. Educare è come seminare: il risultato non arriva subito, e serve certamente un terreno fertile, ma noi riteniamo che i tempi siano maturi. L’investimento nella sostenibilità a 360° è per il futuro, ma deve iniziare da oggi».

All’interno di tale iniziativa è stato presentato un libro. Particolarmente interessante e originale, dal titolo “Come combattere i No Watt dell’auto”, si tratta di una vera e propria guida. Una sorta di prontuario per tutti coloro si avvicinano per la prima volta al mondo dell’elettrico, in cui vengono “presentate” e smentite le 20 fake news più comuni sulle auto elettriche. Uno strumento utile sia per i concessionari che per i loro clienti.