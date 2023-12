L’outdoor secondo Dacia passa anche dal pack sleep. Trasforma Jogger in campo base, presto anche per il nuovo Duster

Lo spirito outdoor dei veicoli Dacia ha trovato un fedelissimo alleato che si chiama Pack Sleep. L’accessorio è quello che completa l’arte di vivere all’aria aperta secondo il brand automobilistico e che permette di trasformare una Jogger (e presto anche il nuovo Duster) in un vero campo base, dove trascorrere anche la notte. Una volta montate le tendine oscuranti sui finestrini, Jogger si trasforma infatti in una camera da letto a prova di vento, pioggia e luce, per tutto l’anno. Nonostante l’arrivo della stagione non esattamente propizia, il ritmo degli ordini di Pack Sleep non è diminuito, con oltre cento nuovi clienti al mese che lo richiedono acquistando Jogger o rivolgendosi al servizio post-vendita (tutti i Jogger sono, infatti, compatibili).

A Dicembre 2023 è stato superato il traguardo delle mille vendite in meno di un anno dal debutto del Pack Sleep, primo elemento della gamma di accessori InNature proposta da Dacia, lanciato in occasione della presentazione della gamma Extreme e che consente di trasformare Jogger in un rifugio con letto matrimoniale. Il Pack Sleep consiste in un box di legno, adatto alle dimensioni del bagagliaio di Jogger, che si apre in meno di 2 minuti, formando un letto matrimoniale con tanto di materasso.

Quest’ultimo occupa tutta la parte posteriore dell’ auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio, passando sopra i sedili della seconda fila che sono ripiegati. Lo spazio per dormire che ne deriva è generoso, con 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm. Quando il box del Pack Sleep è completamente chiuso nel bagagliaio di Jogger, il volume di carico è pari a 220 litri. Una parte della zona di carico della struttura del Pack Sleep può anche essere ribaltata formando un tavolino che consente, ad esempio, di consumare comodamente i pasti al riparo del portellone aperto di Jogger. Il box del Pack Sleep pesa solo 50 kg, per cui, in caso di necessità, può essere facilmente rimosso. Si adatta a tutti i Jogger, compresi quelli già in circolazione e può essere completato da accessori che ottimizzano il comfort di utilizzo, come le tendine oscuranti per tutti i finestrini e la tenda da portellone che si collega al posteriore di Jogger per incrementare ulteriormente lo spazio. il Pack Sleep avrà anche una versione specifica pensata per il nuovo Dacia Duster, in arrivo nel 2024.