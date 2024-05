La BMW Art Car di Julie Mehretu festeggia la sua anteprima mondiale. In pista alla 24 di Le Mans

BMW ha presentato per la prima volta al pubblico la ventesima BMW Art Car al Centre Pompidou di Parigi. Concepito dall'artista contemporanea Julie Mehretu, questo progetto trasforma un'auto da corsa BMW M Hybrid V8 in un'opera d'arte performativa, continuando una lunga tradizione di BMW Art Cars e di gare competitive. Solo settimane poche dopo la sua anteprima, la nuova edizione della leggendaria collezione BMW Art Car gareggerà alla 24 ore di Le Mans. «L'intero progetto BMW Art Car riguarda l'invenzione, l'immaginazione, lo spingere i limiti di ciò che è possibile», afferma Mehretu. «Non penso a questa macchina come a qualcosa da esporre. La immagino come qualcosa che correrà a Le Mans. È un dipinto performativo.

La BMW Art Car è completa solo al termine della gara." «Le BMW Art Cars sono una parte essenziale del nostro impegno culturale globale», afferma Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di BMW AG. «Da quasi 50 anni collaboriamo con artisti che sono affascinati dalla mobilità e dal design tanto quanto dalla tecnologia e dagli sport motoristici. La visione di Julie Mehretu di un'auto da corsa è un contributo straordinariamente forte alla nostra serie BMW Art Cars. Julie Mehretu ha creato più di una straordinaria Art Car. Le sue idee ci hanno dato l'impulso per espandere l'impegno culturale delle nostre Art Cars e promuovere la creatività dei giovani artisti in Africa." La collaborazione prevede un impegno congiunto per una serie di workshop sui media translocali panafricani per artisti e registi in varie città africane nel 2025 e nel 2026.