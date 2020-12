La manutenzione degli autobus diventa intelligente grazie alla telematica

ROMA - Autobus in panne o peggio ancora in fiamme, come accaduto più volte negli ultimi anni a Roma, addio! Due aziende esperte di soluzioni telematiche per la mobilità, PluService e LoJack Italia, hanno realizzato un innovativo servizio destinato a rivoluzionare il processo di manutenzione e gestione di autobus e mezzi del trasporto locale sia pubblici che privati.

Grazie ai dispositivi installati a bordo del veicolo e a una piattaforma online, l’azienda di trasporto potrà monitorare in tempo reale lo stato di salute dei propri veicoli e verrà tempestivamente avvertita qualora si dovesse verificare un malfunzionamento su uno dei bus, consentendo allo stesso tempo di farlo rientrare per l’opportuna manutenzione. In questo modo si potranno ridurre i tempi di diagnosi e di riparazione del mezzo e si eviteranno guasti più gravi, oltre a disservizi e problemi connessi al suo recupero e al trasporto dei suoi passeggeri.

Come funziona il servizio? Il dispositivo LoJack installato a bordo del veicolo rileva il segnale di anomalia proveniente dalle centraline elettroniche del mezzo e, grazie al sistema Officina di PluService, l’alert viene comunicato in tempo reale all’azienda di trasporto, mettendola in condizione di intervenire tempestivamente per la soluzione dello specifico problema. La tempestività della comunicazione consente di pianificare e rendere più efficace, tempestivo e rapido l’intervento di riparazione.

“Il monitoraggio costante della flotta di autobus”, evidenzia Maurizio Iperti – Amministratore Delegato di LoJack Italia e VP LoJack Europe, “consente, da una parte, l’ottimizzazione del processo di manutenzione del veicolo e, dall’altra, una riduzione dei costi connessi al fermo macchina, alle riparazioni e alle disponibilità dei mezzi per svolgere il servizio. Tutto fornendo un contributo concreto sul fronte della sicurezza stradale e della protezione dei passeggeri trasportati”.