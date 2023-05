Lancia, occhio alle donne: con Cristiana Capotondi scelta come testimonial il brand è sempre più glamour

Da sempre attenta a valorizzare l’eleganza del marchio, Lancia ha di recente raggiunto un accordo di collaborazione con Marinella, celebre azienda napoletana nota nel mondo per le leggendarie cravatte cucite a mano, ma anche per gli esclusivi accessori di moda. La collaborazione prevede la creazione di una borsa rossa, in edizione limitata, firmata “E. Marinella by Lancia”, un accessorio esclusivo che nelle intenzioni dei promotori “è destinato ad esaltare due marchi famosi nel mondo per i valori di italianità ed eleganza”.

L’ultima generazione della Lancia Ypsilon è stata lanciata con una campagna avviata a inizio 2023 incentrata sul claim “Tech à porter, tecnologia senza fili e eleganza senza compromessi.” Come testimonial è stata scelta Cristiana Capotondi, da sempre impegnata in progetti in favore delle donne. “Il video – spiegano in casa Lancia - vuole essere espressione della responsabilità sociale verso il mondo femminile, lo stesso mondo che trova nella Ypsilon Alberta Ferretti il proprio modo, sempre diverso, di esprimersi”.

In occasione del Lancia Design Day è stato presentato in anteprima il trailer del cortometraggio dal titolo “Lancia, il Nuovo Rinascimento”, serie in tre puntate visibile su You Tube e sui canali social del marchio torinese, creata per illustrare il percorso di rinnovamento intrapreso perché Lancia torni ad essere un marchio credibile nel segmento premium europeo. Viene mostrato ciò che solitamente resta nascosto al grande pubblico, dando voce e spazio ai progettisti guidati dal capo del design di Stellantis Jean Pierre Ploué.