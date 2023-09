Le stelle del cinema brillano accompagnate da Lexus. Lbx e la gamma elettrificata del brand alla Mostra del Cinema di Venezia

Il mondo dello cinema e quello dei motori si ritrovano alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ad inaugurare l’ottantesima edizione dell’evento, ieri sul red carpet non sono arrivati solo i protagonisti del cinema ma anche Lexus, confermata, dopo sette anni consecutivi, auto ufficiale della Mostra. Sono infatti i modelli della casa giapponese ad accompagnerà registi, attori e celebrità come Caterina Murino, madrina di quest’anno, insieme ai molti altri protagonisti della Mostra.

Protagoniste sono le vetture della gamma Electrified, mentre a rappresentare a pieno lo spirito innovatore e pioneristico del brand ci sarà, per la prima volta sul lido, Lexus LBX, Lexus Breakthrough Crossover. Nel corso della serata inaugurale, in occasione della cerimonia di apertura e della proiezione del film ‘Comandantè di Edoardo De Angelis, Pierfrancesco Favino, insieme ad altri volti noti dello spettacolo, è arrivato sul red carpet accompagnato dalla gamma Lexus Electrified composta da Rx Hybrid Turbo, Nx Plug in Hybrid, Ux Premium Hybrid, Rz Full Electric, Es Premium Hybrid, oltre al minivan di lusso Lexus Lm.

Al centro dell’esperienza Lexus alla Biennale Cinema 2023 ci sono lo stile e il comfort, ma anche una driving experience d’eccellenza, grazie alla quale artisti, registi e sceneggiatori di grande fama hanno solcato e solcheranno, per tutti i giorni della manifestazione, uno dei red carpet più ambiti di sempre. «Siamo emozionati, ogni anno di più, di confermarci Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - ha affermato Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia - e ogni anno abbiamo l’obiettivo di mostrarvi e raccontarvi qualcosa di nuovo, di straordinario. In questa meravigliosa cornice il protagonista assoluto sarà il nuovo Lexus Lbx, una vettura elegante, pensata per gli amanti del lusso e del comfort. Siamo onorati di presentare questo Suv rivoluzionario che illuminerà e renderà ancora più speciale l’iconico red carpet della Mostra».