Lexus UX 2023, il restyling colpisce nel segno: dotazione multimediale elevata e pacchetto ADAS più completo

Lanciata nel 2019 come portabandiera dell’indiscussa qualità Lexus anche nel fiorente segmento dei Suv compatti premium, affiancandosi alle più grandi Nx e Rx, la Ux si presenta ora reduce da un restyling che ne ha rivisitato non solo i contenuti stilistici, ma anche e soprattutto quelli tecnologici. Un aggiornamento che tra l’altro dovrebbe consentire al crossover urbano di non abbandonare la strada del successo che lo ha portato a diventare il modello più venduto sul mercato europeo del brand di lusso di casa Toyota, superando le 250.000 consegne dall’esordio.

Merito anche della versione 100% elettrica che, entrata in scena nel 2020 come prima Lexus a emissioni zero, ha certamente dato un contributo significativo all’exploit che nell’anno solare successivo ha consentito alla famiglia Ux di aumentare le vendite del 25%, portandole a 21.144 unità, davanti alle 19,493 Nx e alle 18,346 Rx, entrambe disponibili con motorizzazioni full hybrid o ibride “alla spina” (plug-in).

Sono numeri che confermano come l’elettrificazione rappresenti per il brand nipponico una scelta strategica irrinunciabile e vincente, almeno in Europa Occidentale, dove vale il 96% delle consegne totali del brand anche per la scelta di alcune filiali nazionali, tra cui quella italiana, di inserire nel listino soltanto i Suv – che a livello continentale pesano per quasi il 90% sul totale delle vendite di marca – con propulsione in tutto o in parte a batteria, rinunciando alle motorizzazioni solo termiche che invece restano disponibili in alcuni mercati selezionati. Nel caso della Ux, per esempio, non figura nel listino italiano il modello “200” che, pur condividendo il 4 cilindri 2.0 a benzina da 152 cv con la 250h full-hybrid, non dispone della componente elettrica che concorre a creare un sistema da 184 cv, migliorando le prestazioni e riducendo al tempo stesso le emissioni di CO2.

Dal punto di vista estetico, la novità forse più evidente arrivata con il restyling è rappresentata dal debutto dell’inedito allestimento F Sport Design, studiato per valorizzare i dettagli del look esterno F Sport e personalizzabile grazie a un’altra proposta inedita per questo modello: la livrea bicolore che offre la scelta tra sei diverse tinte della carrozzeria da abbinare al tetto nero a contrasto. Le caratteristiche estetiche tipiche dello “stile” F Sport si ritrovano nella griglia a clessidra che rafforza la presenza su strada della vettura e si caratterizza per la cornice inferiore cromata, proponendo un motivo replicato nelle cornici che nel paraurti anteriore ospitano i fendinebbia e gli indicatori di direzione. La stesso motivo stilistico si ritrova posteriormente, dove spiccano i gruppi ottici a tutta larghezza che grazie alla fila di 120 Led costituiscono una firma luminosa inconfondibile.

Tra gli elementi che connotano la nuova versione troviamo soluzioni votate al comfort come i sedili con i rivestimenti “ecologici” in pelle sintetica (quelli anteriori anche riscaldati), la gestione automatica di tergicristalli e del climatizzatore automatico bizona con l’esclusivo sistema di purificazione dell’aria Nanoe-X messo a punto da Panasonic, i fari a Led con gli abbaglianti anch’essi automatici e la telecamera di retromarcia.

Per concludere questa carrellata sui dettagli che impreziosiscono il restyling e sottolineano il “pedigree” incontestabilmente premium del marchio merita una citazione il nuovo colore esterno Sonic Platinum frutto della raffinata tecnologia di verniciatura sonica Lexus in cui uno strato spesso solo pochi micron dispone le scaglie metalliche nella vernice in un allineamento più stretto e uniforme, creando una brillantezza extra e un'ombreggiatura più profonda sulla carrozzeria.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la F Sport opportunamente rivisitata mantiene comunque tra le dotazioni standard le sospensioni adattive variabili e le barre antirollio anteriori e posteriori ad alte prestazioni. Sono soluzioni che giovano all’handling sfruttando al meglio le caratteristiche della piattaforma Ga-C di Lexus che, combinando l’elevata rigidità del telaio con il baricentro basso, migliora in rapidità e precisione le risposte alle sollecitazioni del guidatore.

Sotto l’aspetto della propulsione, la motorizzazione full hybrid è rimasta la stessa, e abbina all’elevata efficienza raggiunta dalla tecnologia ibrida Lexus di quarta generazione le prestazioni brillanti garantite dai 184 cv messi a disposizione dal 2.0 a benzina con il quale collabora il motore elettrico anteriore da 109 cv ed eventualmente (nelle versioni a trazione integrale) anche quello posteriore da 7 cv. Un complesso che spinge la vettura fino ai 177 km orari.

La Ux300e, variante a zero emissioni, sta per iniziare la sua “vita attiva” dopo aver conquistato prima del restyling, e cioè in neppure due anni, oltre 10.000 clienti per metà residenti nei mercati europei. Accanto a molte connotazioni condivise con le “sorelle” ibride, la principale novità “elettrica” riguarda l’autonomia, passata dai 315 km Wltp precedenti ai 440-450 di cui è accreditato il modello rinnovato. Un progresso del 40% in gran parte imputabile alla sostituzione della batteria, la cui capacità è passata da 54,3 a 72,8 kWh, mentre il motore da 204 cv regala una velocità massima, tutto sommato contenuta, di 160 km orari.