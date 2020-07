Lite per auto parcheggiata male, anziano muore cadendo terra dopo essere stato spintonato

VENEZIA - La procura di Treviso ha aperto un fascicolo sulla morte di un anziano in seguito alle complicanze di un trauma subito alla testa dopo essere stato spinto violentemente a terra da un ex vicino di casa che era stato redarguito per aver parcheggiato male l’ auto. La magistratura ha disposto l’autopsia della vittima, Giovanni Gagno, 80 anni, di Villorba (Treviso) per accertare le cause della sua morte. L’ipotesi iniziale di lesioni personali formulata dai magistrati ora, dopo la morte dell’80enne farà sicuramente cambiare l’accusa in un reato più grave nei confronti dell’indagato, un 40enne che un tempo era vicino di casa della vittima.

Tra i due, secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, le tensioni erano a cadenza periodica. Due giorni fa il 40 enne era ritornato a Villorba per far visita ad alcuni parenti, vicini di casa di Gagno. L’uomo avrebbe parcheggiato male l’ auto tanto da far intervenire la moglie della vittima che l’avrebbe rimproverato aspramente. L’indagato avrebbe reagito spingendo la donna: a quel punto è intervenuto in suo soccorso il marito e la lite si sarebbe fatta piuttosto accesa, nel corso della quale il 40enne ha spinto energicamente il 40enne. L’anziano ha perso l’equilibrio, battendo violentemente il capo a terra. Portato in ospedale è morto due giorni dopo il ricovero.