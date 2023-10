Multe di 1.200 euro a bici a pedalata assistita e monopattini elettrici. Sequestrati, superavano i limiti di velocità

CATANIA - Sette velocipedi a pedalata assistita che superavano i limiti di velocità sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia Municipale, che ha anche multato per 50 euro ciascuno per aver trasportato un passeggero otto conducenti di monopattino elettrico, sanzionati anche per 83 euro a testa perché tenevano un comportamento di guida tale da creare pericolo per i pedoni. I Vigili Urbani hanno eseguito specifiche disposizioni impartite dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore Alessandro Porto, Gli agenti hanno operato in Piazza Università, allestendo un vero e proprio percorso di prova delimitato da transenne e fornito di Autovelox per la misurazione della velocità dei veicoli al fine di verificare se i presunti velocipedi a pedalata assistita rispettassero la vigente normativa in materia che prevede la possibilità di essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h e comunque che il motore elettrico si disattivi sempre quando la velocità abbia raggiunto i 25 Km/h.

Al termine dei servizi di polizia stradale, che continueranno anche nelle prossime settimane, la Polizia Municipale ha elevato verbali per un importo totale di circa 10.000 euro. e otto conducenti di monopattino multati sono il bilancio dei controlli della Polizia Municipale di Catania in esecuzione degli specifici indirizzi impartiti dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore Alessandro Porto mirati alla verifica delle caratteristiche tecniche delle biciclette elettriche che circolano frequentemente nelle aree pedonali del centro storico, mettendo spesso a repentaglio l’incolumità dei pedoni con manovre imprudenti o procedendo a una velocità non adeguata alle condizioni di affollamento dell’area pedonale. All’esito delle prove su strada, è stato accertato che i dispositivi di 7 velocipedi a pedalata assistita avevano superato i limiti di velocità consentiti dalla norma e, pertanto, sono risultati essere dei veri e propri ciclomotori, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 del Codice della Strada.

Pertanto, i sette ciclomotori sono stati posti sotto sequestro ai fini della confisca e ciascuno dei conducenti è stato sanzionato con tre verbali amministrativi, dell’importo totale di Euro 1.200, per scopertura assicurativa, mancanza di immatricolazione e circolazione in area pedonale affollata di pedoni creando grave pericolo. Nel corso dei predetti servizi, inoltre, è stata posta particolare attenzione anche al rispetto delle regole da parte dei conducenti dei monopattini elettrici che troppo spesso vengono violate, determinando situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale. Gli agenti operanti hanno eseguito controlli nei confronti di 8 conducenti di monopattino elettrico, contestando agli stessi un verbale di 50,00 euro per aver trasportato un passeggero e di 83,00 Euro perché tenevano un comportamento di guida tale da creare pericolo per i pedoni. Al termine dei servizi di polizia stradale, che continueranno anche nelle prossime settimane, la Polizia Municipale ha elevato verbali per un importo totale di circa 10.000 euro.