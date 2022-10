Neopatentato ubriaco va a zig zag sulla A24, bloccato dalla Polizia Stradale. Patente ritirata, rischia multa fino a 9 mila euro

L’AQUILA - Era ubriaco alla guida di una Fiat Panda sull’autostrada A24, procedendo a zig zag e andatura ridotta con i fari spenti e senza uno pneumatico: protagonista dell’episodio, un 19enne di Avezzano (L’Aquila), che aveva conseguito la patente da appena nove mesi, bloccato poco prima dello svincolo di Carsoli (L’Aquila) dagli agenti della sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila Ovest dopo le numerose segnalazioni arrivate al Centro operativo autostradale. Al giovane è stata ritirata la patente. Secondo gli automobilisti in transito che avevano telefonato al Coa le ruote della Fiat Panda stavano provocando scintille a contatto con l’asfalto e a causa dell’andatura lenta dietro l’ auto si stava formando un incolonnamento. Gli agenti della Polstrada dopo avere bloccato il mezzo hanno accertato che il veicolo era danneggiato e procedeva senza uno pneumatico, a seguito di un impatto con una struttura della strada. Il giovane era alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,16 grammi litro. Il codice della strada prevede, in questo caso, per il neopatentato fino a 9 mila euro di ammenda e la sospensione della patente fino a quattro anni.