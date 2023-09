Nissan festeggia i 90 anni alla Festa del Cinema di Roma. Crossover elettrificati per attori registi e produttori

Per l’edizione 2023 della Festa del Cinema di Roma, la diciottesima, organizzata da Fondazione Cinema per Roma, e che andrà in scena dal 18 al 29 ottobre, sarà Nissan l’auto ufficiale. Infatti, per raggiungere la location della celebre kermesse, situata presso l’Auditorium Parco della Musica, e che coinvolgerà anche altri luoghi suggestivi della città eterna, attori, registi e produttori raggiungeranno il red carpet, e si muoveranno per le vie della Capitale a bordo dei crossover elettrificati del brand. Nissan Juke Hybrid, Qashqai e-POWER, X-Trail e-POWER e Ariya 100% elettrico li accompagneranno offrendo il comfort di abitacoli comodi e silenziosi, la sicurezza di tecnologie innovative, e grande sostenibilità.

La Festa del Cinema di Roma sarà anche l’occasione per Nissan di celebrare i suoi 90 anni di storia. Un percorso iniziato nel lontano 1933, anno della sua fondazione, e arrivato sino ad oggi attraverso un viaggio nel tempo all’insegna dell’innovazione, la cui massima espressione è rappresentata dal crossover 100% elettrico Ariya. Per questo il nuovo modello a batteria del brand avrà un posto d’onore, in esposizione statica, presso l’Auditorium Parco della Musica durante le giornate dell’evento. La presenza di Nissan alla Festa del Cinema di Roma, inoltre, segue di poche settimane l’uscita nelle sale italiane del film Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile ispirato al Nissan GT Academy, l’innovativo e rivoluzionario programma di eSport ideato e gestito da Nissan e Sony, che negli otto anni della sua durata, dal 2008 al 2016, ha trasformato 22 giocatori di video-giochi in piloti professionisti Nissan.