NLT.Market, nasce il primo comparatore online per il noleggio a lungo termine

ROMA - Il noleggio a lungo termine interessa sempre di più i clienti privati e in Italia sono 52mila quelli che lo hanno già scelto pur non godendo, a differenza dei titolari di partite IVA, alcun beneficio fiscale. Il vantaggio è di avere un prodotto di finanziamento “tutto compreso” senza immobilizzi e spese di gestione fisse. Ma come orientarsi tra tutte le offerte? Ora c’è il comparatore online, come già accade da tempo per il noleggio a breve termine e per molti altri generi merceologici.

Il primo del suo genere è www.nlt.market, è stato realizzato dalla Sumo Publishing, che pubblica la rivista specializzata Fleet Magazine, ed è rivolto espressamente al cliente singolo (privato o partita IVA) che è alla ricerca di auto a lungo o medio termine. Il portale raccoglie le principali offerte rivolte ai privati da parte di società di noleggio, concessionari o broker. Queste ultime due categorie avevano finora svolto il ruolo comparatore: i broker rivolgendosi maggiormente verso le aziende, i concessionari più verso i privati con la possibilità di sottoporre proposte provenienti sia dalle società di noleggio, sia dalle finanziarie emanazione diretta dei costruttori, finanche attraverso società proprie per i concessionari più strutturati.

Il portale www.nlt.market permette di fare tutto in autonomia da casa ed è continuamente aggiornato sulle quotazioni che riguardano le formule di noleggio permettendo di mettere a confronto listini e offerte in base alle proprie esigenza di durata, chilometraggio annuo, anticipo e canone filtrandole per marca e modello. Viene dunque mantenuta una delle differenze tra il noleggio a breve e quello a lungo termine: nel primo infatti si può scegliere, tranne alcuni casi, solo la classe della vettura, nel secondo invece marca, modello e allestimento. Il sito inoltre fornisce informazioni utili per chi ancora non conosce a fondo il noleggio a lungo termine, quali sono le differenze per le aziende e i privati e altro ancora. C’è anche la possibilità di iscriversi ad una newsletter che segnala le promozioni e le offerte in corso.

I comparatori online hanno la caratteristica fondamentale di calmierare i prezzi allargando al massimo la concorrenza, ma non sarà questo l’unico elemento di scelta secondo Alessandro Palumbo, direttore scientifico del Centro Studi Fleet&Mobility. «I comparatori on line hanno come elemento centrale il fatto di mettere insieme, nello stesso spazio virtuale, le offerte di più operatori. Cadono le asimmetrie informative, l’orizzonte di offerta si amplia. Avendo più scelta, ciascun cliente, in base al suo vissuto, alla sua percezione e alle sue possibilità economiche, crea nella sua testa degli attributi di prodotto/servizio a cui, consciamente o inconsciamente, assegna un livello di importanza e le proprie valutazioni. Il prezzo ha senza dubbio un’importanza fondamentale, ma i clienti sono diversi e ciascuno attribuirà al prezzo il suo tradizionale metro. Guai se la competizione fosse solo una questione di prezzo! Questo vorrebbe dire che il noleggio a lungo termine è una commodity. Io non ci credo».