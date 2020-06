Guida sulla mobilità sostenibile: vademecum per i conducenti di monopattini e biciclette elettriche

ROMA - Le conseguenze del covid-19 sulla vita quotidiana, e gli aiuti messi in campo dal Governo, hanno accelerato un trend di crescita che già negli ultimi tempi era diventato evidente. Le strade di molte città italiane sono invase da monopattini elettrici, segway, hoverboard, biciclette elettriche e a pedalata. Ma la confusione, tra quello che possono fare e quelle che non possono fare quando percorrono vie e marciapiedi, non è sempre ben chiaro. Per fare un po’ di luce in questo settore è scesa La Nuova Guida, il principale network di autoscuole in Italia, che ha realizzato uno speciale vademecum. Ritorno al futuro: Diario della nuova mobilità alternativa, disponibile online gratuitamente, pone l’attenzione alla formazione, ricordando che questi mezzi non sono giocattoli, ma veri e propri strumenti mobili che devono essere condotti in armonia con il quadro di riferimento del Codice della Strada, garantendo sempre la propria ed altrui sicurezza.

“Dal primo marzo 2020 - spiegano da La Nuova Guida - è entrata in vigore la nuova normativa in materia di dispositivi di micromobilità elettrica. In realtà la Legge di Bilancio 2020 aveva già equiparato i monopattini ai velocipedi, ma ora sono state introdotte nuove norme di comportamento e nuove sanzioni che prevedono anche la confisca nei casi più gravi. In tale ottica abbiamo realizzato questo pratico opuscolo che illustra lo scenario, le norme e compie una panoramica su tutti gli strumenti: dai monopattini agli hoverboard, ai segway, e alle bici di ogni tipo, per concludere con una simpatica appendice con mezzi meno convenzionali”.

L’opuscolo offre, quindi, una panoramica sulle nuove forme della mobilità urbana, per comprenderne le opportunità, i rischi e fruire di questi strumenti in maniera responsabile. Mobilità alternativa ma anche mobilità sostenibile, meno dannosa per l’ambiente, obiettivo di tutte le Pubbliche Amministrazioni. Il vademecum esce, peraltro, nel momento appropriato, in contemporanea all’uscita del Decreto Rilancio che prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro proprio per la mobilità sostenibile e alternativa. Il cosiddetto “bonus bici”prevederà fondi a favore dell’acquisto di monopattini elettrici e biciclette, normali o con pedalata assistita ma anche segway e hoverboard. Con il bonus mobilità sarà possibile ottenere il 60% della somma spesa, per un massimo di 500€.

“Siamo letteralmente di fronte ad una svolta green - Ha commentato Luca Andreoli, Amministratore Delegato del Gruppo Sermetra - La Nuova Guida - Crediamo molto nella mobilità alternativa e sostenibile, anche se non bisogna sottovalutare la pericolosità di questi mezzi. Crediamo che le autoscuole possano giocare un ruolo decisivo per formare le persone alla guida e trasmettere un approccio responsabile, che pone sempre al centro la sicurezza stradale. Ciò è diventato particolarmente vero in questa fase, dove il distanziamento sociale incentiverà l’utilizzo di mezzi alternativi di spostamento così come i bonus del Decreto Rilancio ne stimoleranno l’acquisto.”