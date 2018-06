Nuovi Tutor attivi entro l'estate su trenta punti caldi della rete autostradale

Entro l'estate Aspi, la concessionaria autostradale del gruppo Atlantia, potrebbe attivare sulle «trenta principali tratte» in gestione il nuovo sistema di misurazione media della velocità dopo lo spegnimento del sistema Tutor. L'accensione del nuovo sistema è l'auspicio di Roberto Sgalla, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, interpellato a margine di un'iniziativa di Fondazione Ania. «Aspi ha brevettato il nuovo sistema» ha spiegato l'alto funzionario della Polizia di Stato sottolineando come il vecchio Tutor ha dato un contributo alla prevenzione degli incidenti per eccesso di velocità in autostrada con una mortalità calata del 50%. Sgalla ha aggiunto che Aspi non ha alcun obbligo di accendere il nuovo sistema e che è, di fatto, l'unica concessionaria autostradale italiana ad avere un sistema di rilevazione della velocità media.