​Nuovo Ranger, test estremi per il pick-up globale di Ford. La prossima generazione sarà totalmente rinnovata

A distanza di due anni dall’ultimo restyling, la casa dell’Ovale Blu lavora sodo sulla prossima generazione del Ford Ranger. Costruito ex novo per essere il Ranger più resistente, intelligente, versatile ed efficiente di sempre, il pick-up è stato sottoposto a un numero di test fisici e virtuali mai visto prima per venire incontro alle esigenze del mercato globale. Il nuovo Pick-Up sarà infatti commercializzato in ben 180 mercati. “Guadagnarsi lo status di ‘Built Ford Tough’ non è qualcosa di così semplice”, ha affermato John Willems, Ford Ranger Chief Program Engineer. “Ogni elemento della nuova generazione del Ranger è stato testato secondo gli stessi parametri che utilizziamo per ogni veicolo Ford”. Il Ford Ranger di nuova generazione è stato messo alla prova su alcuni dei terreni più difficili del mondo, per garantire non solo di essere adatto e pronto per i clienti, ma anche che sia capace di soddisfare i rigorosi standard globali di qualità, affidabilità e resistenza di Ford. “È importante che i nostri clienti possano fidarsi di Ranger per avere la garanzia, negli anni, di un compagno sicuro”, ha affermato Willems.

“Quindi, abbiamo fatto di tutto per sottoporre il Ranger di nuova generazione a test estremi, stressandolo molto più di quanto farebbe un normale proprietario, per assicurarci che sia pronto ad affrontare tutto ciò che la vita gli riserverà”. “Che si tratti di affrontare sentieri fangosi” ha continuato Willems, “oppure le avversità del clima tropicale estremo, o ancora attraversare passi alpini con rimorchio al seguito o resistere a temperature superiori a 50 gradi, il Ranger deve poter fare tutto”. Finora, i test sul Ranger di nuova generazione hanno coperto circa 10.000 km di guida nel deserto, l’equivalente di 1.250.000 km di guida fatta dai clienti e l’equivalente di 625.000 km di test di durata in fuoristrada alla massima capacità di carico. I test proseguono in tutto il mondo. Prima dei test su strada, i prototipi del Ranger di nuova generazione sono stati sottoposti a migliaia di ore di simulazioni al computer, oltre molte ore di simulazioni svolte in laboratorio. “Le simulazioni al computer ci hanno aiutato a accelerare la progettazione, mentre i test di laboratorio a perfezionare e testare componenti specifici.

Non c’è nulla, comunque, che possa sostituire i test nel mondo reale per vedere davvero come il Ranger possa resistere ad anni di utilizzo da parte dei clienti”, ha spiegato Willems. Alcuni di questi test sono ritenuti troppo rigorosi per poter essere sopportati dagli esseri umani, quindi, le simulazioni al computer e la robotica vengono utilizzate per i casi estremi, nei quali, ad esempio, le sospensioni del pick-up e l’intero telaio sono esposti a cicli molto duri che si ripetono 24 ore su 24 per 7 giorni a settimana.