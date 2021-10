Patente guida come App nello smartphone, Germania la blocca dopo una sola settimana per problemi di sicurezza dei dati

BERLINO - La rivoluzione digitale della patente 'dematerializzata' in Germania, e trasferita dalla tessera in plastica formato carta di credito ad una App nello smartphone, era stata avviata a titolo sperimentale ma una settimana dopo il via libera del ministro federale dei trasporti Andreas Scheuer (CSU) è stata ritirata dall'App Store di Apple e dal Google Play Store.

A provocare questo stop sono state - precisa il magazine AutoBild - le segnalazioni di vulnerabilità della sicurezza relative a ID Wallet, cioè la App fornita da Digital Enabling GmbH su incarico del Governo federale per attuare questa novità. La patente di guida digitale è destinata a sostituire la carta analogica non solo in Germania anche perché i ministri dei trasporti dell'UE hanno spianato la strada per patente sullo smartphone perché i vecchi documenti cartacei perderanno la loro validità entro il gennaio 2033 e a lungo termine, l'immagine digitale della patente di guida sullo smartphone dovrebbe essere in grado di sostituire completamente la tessera analogica.