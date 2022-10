Politecnico di Torino presenta infrastruttura test per veicoli convenzionali, ibridi ed elettrici

TORINO - Il Politecnico di Torino presenterà il prossimo 3 novembre a enti e aziende nazionali e internazionali l’infrastruttura CARS-HEV per la sperimentazione di veicoli convenzionali, ibridi ed elettrici realizzata dal Centro Interdipartimentale CARS e cofinanziata dalla Regione Piemonte grazie ai Fondi europei per lo sviluppo regionale POR-FESR 2014-2020. Il coordinatore, professor Nicola Amati, illustrerà caratteristiche e potenzialità di questa eccellenza e delle possibilità offerte dalle Infrastrutture di Ricerca e Innovazione del Politecnico, dove le aziende e gli enti normativi possono disporre di attrezzature, risorse e servizi utilizzati dalla comunità scientifica per condurre la ricerca, promuovere l’innovazione e la implementazione delle normative.

Il Politecnico di Torino ha saputo infatti cogliere le opportunità offerte dal Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione, Investimento 3.1 del PNRR del Ministero dell’Università e della Ricerca e dai bandi INFRA-P della Regione Piemonte per supportare la realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, attraverso le quali dare impulso allo sviluppo socio-economico del territorio in un’ottica di cooperazione tra pubblico e privato.