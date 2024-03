Porsche Macan, non solo prestazioni. L' elettrica è anche comoda, spaziosa e tecnologicamente evoluta

Bella, veloce, rispettosissima dell’ambiente e adatta a destreggiarsi al meglio su strada e in fuoristrada. Ma non solo: la nuova Porsche Macan elettrica è anche un’auto comoda, spaziosa e tecnologicamente evoluta, capace di regalare il massimo in termini di piacere di guida e di comfort. Se non bastasse, l’attenzione all’ambiente viene sottolineata, in aggiunta alla motorizzazione full electric, dall’utilizzo di materiali più ecologici per specifiche aree dell’abitacolo.

L’abitacolo è un po’ più ampio del modello con motorizzazione termica: l’elettrificazione ha permesso infatti di migliorare le sedute di guidatore e passeggero, ora più basse fino a 28 mm, mentre il divano posteriore si è abbassato fino a 15 mm, a vantaggio dello spazio per le gambe. La capacità di carico dietro ai sedili posteriori può raggiungere ora i 540 litri, cui se ne possono aggiungere 84 supplementari ricavabili dal “frunk”, un secondo vano bagagli ricavato sotto al cofano. Se si abbatte completamente lo schienale dei sedili posteriori, poi, la capacità del bagagliaio aumenta fino a 1.348 litri. A completare le caratteristiche di grande funzionalità della nuova Macan concorre la capacità massima di traino di 2.000 kg.

Gli interni sono indiscutibilmente firmati Porsche: la larghezza del cockpit è enfatizzata da un pannello nero integrato e l’andamento ascendente della console centrale accentua la percezione di una posizione ribassata, come sulle auto sportive. Allo stesso tempo, gli ampi finestrini conferiscono allo spazio interno leggerezza e ariosità.

Oltre alle moderne interfacce digitali, sono presenti anche alcuni strumenti di regolazione analogici, ad esempio sulle bocchette dell’aria e per la regolazione della climatizzazione. Nel profilo decorativo del cruscotto e delle portiere è stata integrata una fascia luminosa a LED che funge sia da illuminazione diffusa che da luce di comunicazione. A seconda della situazione, questa fornisce informazioni o avvisi; ad esempio, dà il benvenuto a bordo ai passeggeri, segnala il processo di ricarica in corso o si attiva quando sono in uso i sistemi di assistenza alla guida.

Da sottolineare che l’auto è dotata di un sistema di visualizzazione e di un’interfaccia operativa di ultima generazione che prevede fino a tre schermi, tra cui il quadro strumenti autoportante curvilineo da 12,6 pollici e lo schermo centrale da 10,9 pollici. Per la prima volta anche il passeggero anteriore può visualizzare informazioni, regolare le impostazioni del sistema di infotainment o riprodurre contenuti in streaming mentre l’auto è in movimento, utilizzando il proprio schermo opzionale da 10,9 pollici. E’ disponibile inoltre un inedito head-up display con tecnologia di realtà aumentata.

Il sistema di infotainment di nuova generazione utilizza Android Automotive OS come sistema operativo. Quanto al sistema PCM (Porsche Communication Management) è incluso nella dotazione di serie, assicurando una superiore potenza di calcolo, tanto che ora l’assistente vocale “Hey Porsche” suggerisce percorsi, comprese le soste di ricarica, con velocità fulminea. Grazie al nuovo Porsche App Centre, inoltre, i passeggeri possono accedere facilmente alle app più diffuse di fornitori terzi e installarle direttamente nell’auto.

Con ogni probabilità l’auto sarà dotata anche dei più moderni sistemi di assistenza alla guida, ma per ora Porsche non ha fornito anticipazioni in materia.