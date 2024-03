Range Rover, al via l’edizione 2024 della Leadership Academy per diventare imprenditori di successo

COURMAYEUR – Ai piedi del Monte Bianco è stata recentemente lanciata la seconda edizione della Range Rover Leadership Academy. Il progetto della Casa automobilistica inglese, in collaborazione con il Politecnico di Torino, nasce con l’obiettivo di offrire un’opportunità di crescita ai venti neo-laureandi più meritevoli del corso magistrale di Design Sistemico dello storico ateneo piemontese. Quest’anno il terreno di gioco su cui si confronteranno i candidati sarà quello delle Start Up, un ambiente dinamico e proiettato verso il futuro.

Già operativa per diventare una realtà carbon neutral entro il 2039, Range Rover ha deciso di focalizzarsi sulle “progettualità in divenire” facendosi promotrice di nuove realtà ispirate, oltre che all’innovazione, anche alla sostenibilità e all’economia circolare. La Leadership Academy si baserà, quindi, su modelli di sviluppo che siano inclusivi, con un’attenzione particolare alle tematiche legate alla gender equality, ai valori etici e sociali senza tralasciare le potenzialità offerte dalla multidisciplinarità.

L’iniziativa, presentata nella Range Rover House di Courmayeur, punterà a mettere a confronto due sistemi imprenditoriali facendo dialogare l’economia tradizionale con quella creativa e sperimentale che è intrinseca proprio nelle Start Up. Gli studenti riceveranno così un approccio strutturato, in grado di generare un valore aggiunto per il loro futuro manageriale, osservando i fondatori di Start Up tecnologiche, che stanno riscontrando successo e notorietà, affiancati da imprenditori di un mercato tradizionale più consolidato. I workshop organizzati dal Politecnico di Torino serviranno proprio a osservare queste due “prospettive” di leadership messe a confronto.

Tali progetti saranno focalizzati sul tema della transizione ecologica in senso ampio, passando dalla sostenibilità, alla circolarità fino ad arrivare ai motori elettrici o agli impianti di ricarica. L’intento della Range Rover Leadership Academy è quello di premiare un’idea con l’avvio di una nuova Start Up. Oltre a realizzare un business model per potersi espandere velocemente, il progetto sarà supportato da Range Rover anche con l’assegnazione di un contributo economico. Grazie a questo supporto, la Start Up vincitrice potrà ricevere il giusto slancio per essere immessa sul mercato sfruttando un percorso ben strutturato.

Stefano Corgnati, Rettore Eletto del Politecnico di Torino, ha dichiarato: «La Range Rover Leadership Academy è un’esperienza fondata su un sistema di valori che riconosce nella sostenibilità e nella tutela dell’ambiente i suoi principi cardine, offrendo un’opportunità di crescita delle vocazioni e dei talenti dei giovani e delle giovani in un contesto di saperi transdisciplinari. Questo progetto con Range Rover sintetizza la strada che il nostro Ateneo vuole percorrere nei prossimi sei anni».

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa la presenza di Simona Rovera, fondatrice di Fattoria Solidale imprenditrice e appassionata di natura e sostenibilità ambientale, e Giancarlo Rocchietti presidente del Club degli Investitori che finanziano Start Up e progetti innovativi. Presente all’evento di Courmayeur anche Camilla Colucci, co-founder e CEO under 30 dell’affermata Start Up Circularity per indirizzare le aziende verso un’economia circolare, e Roberta Ligossi fondatrice di Ta Daan, prima destinazione digitale dedicata all’artigianato di design che unisce la tradizione ai nuovi linguaggi della contemporaneità.

Marco Santucci, Presidente e Amministratore Delegato di Jaguar Land Rover Italia, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: «La Range Rover Leadership Academy, giunta alla sua seconda edizione, è un orgoglio per il nostro brand e rappresenta la fiducia che abbiamo verso i giovani e il loro potenziale da sviluppare. Anche grazie alla nostra attenzione e alla nostra guida, le beautiful mind di domani impareranno a influenzare i cambiamenti positivi per il futuro della nostra Società, come veri nuovi Leader by Example, dove l’approccio sostenibile diventa un mindset immanente al loro operato ed unica maniera di fare business».