Range Rover Leadership Academy, archiviata la prima edizione. Stage in Jaguar Land Rover Italia per il team vincitore

L’attività della Range Rover Leadership Academy, nel corso della prima edizione ha messo a confronto illustri esempi di leadership con gli studenti dei corsi di laurea nell’ambito della sostenibilità, del design e dell’innovazione, del Politecnico di Torino. Nello specifico, cinque ‘leader dei nostri giornì hanno condiviso le proprie esperienze nei rispettivi ambiti professionali. Si tratta di Ettore Bocchia, chef stellato Michelin al Grand Hotel Villa Serbelloni; Camilla Lunelli, communication and pr director di Lunelli group; Alberto Galassi, ceo Ferretti group; Stefano Seletti, titolare e direttore artistico del design brand Seletti; ed Alessandro Gilardi, ceo di Costruzioni Generali Gilardi S.p.A. Mediante il dialogo con i cinque leader, la narrazione e il confronto si sono concentrati sulla leadership contemporanea, e su quanto possa influenzare profondamente le prospettive progettuali, umane e professionali.

Puntando in modo particolare su sostenibilità ed etica. Quindi, nel mese scorso gli studenti hanno presentato i progetti in merito al tema di un futuro più sostenibile e responsabile, ed il team vincitore ha trionfato con il progetto denominato «Off Road», incentrato sull’importanza e la necessità di un radicale cambio di rotta in termini di sostenibilità e di etica. I tre studenti vincitori, che rispondono ai nomi Christian Acquaroli, Marta Coviello, e Davide Montaquila, avranno ora l’opportunità di partecipare a uno stage formativo in Jaguar Land Rover Italia, diventando così in prima persona parte dell’evoluzione dell’azienda.