Range Rover SV Bespoke, il massimo della personalizzazione. Il servizio consente ai clienti di realizzare vetture uniche

Range Rover, attraverso il servizio SV Bespoke, disponibile sui modelli Autobiography e SV, offre personalizzazioni di altissimo livello. Nello specifico, i clienti possono recarsi presso la SV Bespoke Commissioning Suite, nel Regno Unito, visitare i rivenditori selezionati, o completare l’ordine online attraverso un esclusivo servizio virtuale, scegliendo tra una vasta gamma di materiali e finiture interne ed esterne.

Per realizzare la loro Range Rover ideale, gli acquirenti del Suv britannico seguono un processo di creazione unico, suddiviso in sette fasi, che considera colori, temi, opzioni esclusive SV, materiali, impiallacciature e finiture, variazioni richieste e personalizzazioni. In questo modo, ogni auto diventa unica come colui che ha contribuito a realizzarla. Esternamente è possibile scegliere tra più di 230 colori, e, volendo, si può realizzare qualsiasi veste cromatica, mentre per gli interni c’è l’imbarazzo della scelta con 391 combinazioni di colori e materiali. Inoltre, le finiture del cofano e del portellone posteriore possono essere anche in oro a 24 carati.