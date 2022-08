Rc Auto, Ivass avvia dibattito su riforma bonus/malus. Istituto lancia call of papers per suggerimenti e studi

L’Ivass studia la riforma del sistema bonus/malus per l’Rc auto, “che ha ormai perso le capacità segnaletiche sul rischio del veicolo assicurato” e chiede di inviare commenti, studi e consigli. In una nota l’istituto di vigilanza ricorda come “oggi circa il 90% delle polizze è in classe 1 e il bonus/malus è stato di fatto sostituito da “classi interne” delle compagnie, non trasparenti né universali”. Per dibattere sull’argomento e con l’intento anche di fornire un contributo al legislatore, l’IVASS invita gli stakeholders - tra cui accademici, ricercatori, attuari, esperti del mercato e delle associazioni dei consumatori - ad inviare analisi, studi teorici e/o empirici sull’argomento, anche se già pubblicati. Una selezione dei lavori sarà presentata nel corso della giornata di studio, che si terrà a Roma entro la fine di quest’anno.