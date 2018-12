Rc auto, vademecum contro le truffe online. Consigli per scoprire siti e preventivi falsi

ROMA - Il fenomeno delle truffe assicurative online è in aumento crescente e l’Ivass, l’istituto per la vigilanza delle assicurazioni, raccomanda ai consumatori alcuni consigli per cautelarsi in maniera preventiva o dopo l’acquisito, sui siti che possono essere fake o dediti alla truffa e senza collegamento con la compagnia assicurativa.

- Consulta l’elenco dei siti falsi sul sito Ivass Sul sito dell’istituto viene riportata la lista dei siti fake scoperti con il loro indirizzo e il link al comunicato stampa di spiegazione.

- Call center Ivass Il servizio attivo dal lunedì al venerdì (8.30-14.30) è gestito da personale Ivass appositamente formato e risponde al numero verde 800-48661. Proprio da queste segnalazioni sono peraltro partite indagini e attività di repressione

- Gli elementi per insospettirsi Controllare se sul sito mancano i dati e i riferimenti dell’intermediario (nominativo, numero di iscrizione, sede) o incongruenze. Vedere se i contatti sono esclusivamente a mezzo email, cellulare o Whatsapp. Il pagamento del premio deve essere effettuato a favore di carte ricaricabili intestati a persone diverse dalle compagnie iscritte al Registro Unico degli intermediari (consultabile sul sito Ivass).

- Prima di pagare Rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa per avere conferma che il preventivo ottenuto dal sito sia autentico e che l’intermediario abbia realmente un rapporto di collaborazione con la compagnia.

- Dopo l’acquisto Verificare che la copertura assicurativa sia valida collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it. Verificare i dati della polizza e che si sia ricevuto le condizioni generali di assicurazione e le informative pre-contrattuali obbligatorie.