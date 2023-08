Renault, prima mondiale all'IAA Mobility per la Scenic E-Tech Electric. Il 5 settembre anche il lancio del nuovo Grand Kangoo

MONACO DI BAVIERA - Renault ha scelto, come già era avvenuto per l’inedita R5 elettrica, il grande ‘green carpet’ della IAA Mobility 2023 a Monaco di Baviera per mostrare in anteprima mondiale il nuovo Scenic E-Tech Electric. La presentazione - che si svolgerà lunedì 4 settembre alle ore 9:50 - sarà trasmessa in diretta streaming dallo stand Renault al padiglione 2 dell’area destinata allo IAA Summit nel complesso fieristico di Monaco. Sempre sullo stand della Losanga il giorno successivo - cioè il 5 settembre dedicato ai visitatori professionali - verrà presentato il nuovo Grand Kangoo che sarà esposto, assieme ad altri modelli E-Tech, accanto all’inedito Scenic E-Tech Electric.

Dal 5 settembre, con l’apertura al pubblico, queste due nuove Renault potranno essere ammirate allo IAA Summit ed anche - con ingresso libero - all’IAA Open Space su Odeonsplatz, nel cuore di Monaco. Denominata ‘electro pop rnlt’ questa installazione sarà aperta al pubblico e darà l’occasione di presentare le ultime novità della marca come nuovo Scenic E-Tech Electric, nuovo Rafale, nuovo Espace e il recente Austral. Sempre all’IAA Open Space è prevista la possibilità di partecipare al quiz musicale interattivo R Live ‘SongPop for Renault’ a cui si accede dall’abitacolo di tutti i veicoli esposti e di rilassarsi con le performance di R Live silent DJ set tutti i giorni alle 14:00, alle 16:00 e alle 18:00.