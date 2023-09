Roma Eco Race, un successo la prima edizione della competizione tra veicoli sostenibili

È stata archiviata con successo la 1° Roma Eco Race, la gara di regolarità dedicata ai mezzi alimentati con propulsioni e carburanti alternativi che in Italia rappresentano il 13,89% del circolante autovetture, in crescita rispetto al 2021, quando le alternative valevano il 12,35%, mentre nel 2020 si fermavano al 10,71%. I veicoli, tutti di uso comune, hanno salutato la prima edizione della manifestazione, annoverata tra le Mobility Action della European Mobility Week, dopo essersi cimentati in 5 prove a media. I primi classificati sono stati Matteo Rigamonti e Michele Firriolo, della Rigamontigas.it, su Skoda Enyaq 80X, secondo posto per Andrea Cauli e Marco Perugini, dell’ufficio stampa Automobile Club d’Italia, su Renault Captur full hybrid, terzo gradino del podio per Bruno Lombardelli e Iolanda Chiarolanza, di Punto Gas - Prins, su BMW X4 XDRIVE 20I ibrida a GPL.

La competizione dicata alla stampa, Memorial Fiammetta La Guidara, ha visto al primo posto Sahar Momeni e Alexandre Stricher, di Autocult.fr, su Fiat 500 elettrica, seguiti al secondo posto da Andrea Cauli e Marco Perugini, dell’ufficio stampa Automobile Club d’Italia, su Renault Captur full hybrid, ed al terzo posto da Fabio Gemelli e Gianmarco Gori, di Motor1.com, su Tesla Model 3. Il Trofeo LEVs, acronimo di Light Electrict Vehicles, riservato ai quadricicli elettrici, non valevole per il Trofeo Green Challange Cup, ha visto trionfate Massimiliano Fissore e Tiziano Dominici, Albamobility, a bordo dell’Alba 2sc street cart. La manifestazione si è svolta con il sostegno e con il patrocinio di Regione Lazio, Sport e Salute, Roma Assessorato alla Mobilità, Coni, Comitato Regionale Lazio, comune di Frascati, città di Albano Laziale, parco regionale dei Castelli Romani, ed Uiga, Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, oltre che con la collaborazione del Parlamento Europeo, ufficio di collegamento in Italia.