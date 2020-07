Safe The Date by Mopar, arriva l'igienizzazione dell'abitacolo per tutti i possessori di vetture FCA

MILANO - Non è solo una questione di coronavirus, l'igienizzazione della propria vettura è comunque una cosa importante, a tutela della propria salute. Per questo il Gruppo FCA e tutti i marchi ad esso correlati, hanno attivato una particolare iniziativa, disponibile proprio questa settimana, dal 20 al 25 luglio. Si chiama “Safe The Date” e offre ad un prezzo particolarmente vantaggioso l'igienizzazione dell'abitacolo per tutti i possessori di vetture FCA. Una proposta tesa certamente a migliorare la vita degli automobilisti, ma utile a portare nuovamente presso la propria rete di vendita potenziali clienti. Infatti all'igienizzazione dell'auto sono correlate delle offerte commerciali.

Il trattamento prevede la pulizia delle superfici all’interno dell’abitacolo e l'utilizzo di un evaporatore per la purificazione dell’impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). In aggiunta, il cliente può anche richiedere l’installazione del nuovo filtro abitacolo della gamma PRIME by Mopar®. Il costo dell'igienizzazione è pari a 19,90 euro (iva e manodopera inclusa).

Ma la singolarità di questa iniziativa sta tutta nella possibilità di scaricare un coupon dedicato (valido sino al 10 di agosto per le vetture e al 31 per i commerciali), che consente di usufruire di una serie di sconti sulla gamma di modelli FCA e Fiat Professional. Il bonus è scaricabile direttamente dai siti ufficiali dei singoli marchi. In occasione del “Safe the Date” di Mopar®, FCA Bank propone poi un finanziamento che prevede da parte del cliente un anticipo minimo del 5% e il pagamento della 1° rata a giugno 2021 sulle principali promozioni del mese per tutti i brand automobilistici del gruppo FCA (Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep) mentre per i veicoli Fiat Professional anticipo zero e 1° canone a gennaio 2021. A titolo di esempio, per Alfa Romeo Stelvio sono previsti 8500 euro di sconti; su Fiat Panda e Lancia Ypsilon l'importo è pari a 4000 euro. L'iniziativa è valida sino a venerdì 25 luglio.