Sciopero Autostrade, rischio disagi nel week end. Stop il 16 e 17 dicembre

ROMA - Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di Autostrade per l'Italia (che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km complessivi). I sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore di tutti i dipendenti di Aspi e delle società collegate nelle giornate di domenica 16 e lunedì 17 dicembre. Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, «l'interpretazione strumentale» da parte dell'azienda dell'accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo livello.

Interpretazione che, denunciano i sindacati, «neutralizza uno dei suoi punti qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali, prioritariamente sul bacino dei precari». «Inoltre - aggiungono - emerge la volontà di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l'utenza come Punto Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi». Lo sciopero, che riguarda anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech, ADMoving, Atlantia), prevede l'astensione del personale addetto all'esazione e quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore 22 alle 2 di lunedì 17; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì. Cresce intanto la preoccupazione dei sindacati per la situazione di Anas, dal gennaio scorso controllata al 100% da Fs e rimasta senza vertici dal 7 novembre, dopo le dimissioni dell'a.d. Gianni Vittorio Armani.



Autostrade per l’Italia informa che in 5 Direzioni di Tronco – su un totale di 9 - sono state già raggiunte intese con le OOSS che recepiscono l’accordo nazionale di luglio 2018, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato e riqualificazione del personale. Nelle restanti 4 Direzioni di Tronco si sono già svolti alcuni incontri, a partire dallo scorso ottobre, con l’intento di raggiungere un’intesa.

Aspi ricorda che l’accordo nazionale copre il triennio 2018-20 e prevede tutela dell’occupazione, premio di produttività, valorizzazione delle professionalità, sicurezza sul lavoro, qualità del servizio, formazione, welfare.

Per quanto riguarda il comparto esazione viene inserita una nuova figura professionale, che prevede una ulteriore qualificazione del ruolo dell’esattore, oltre a formazione professionale, assunzioni mirate a tempo indeterminato a partire dal bacino degli stagionali. Il tutto in un quadro che vede la società assicurare una base occupazionale complessiva stabile nel triennio.

Come sempre fatto anche in occasione di altri importanti accordi nazionali, Aspi è disponibile a riprendere subito gli incontri sindacali per dare corso alle intese nazionali, nel rispetto di quanto previsto.