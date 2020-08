L'auto volante giapponese al debutto: il volo di prova di Sd-03

E’ stato in aria per qualche minuto, raggiungendo con successo l'obiettivo del suo volo di prova. In Giappone fa passi in avanti Sd-03, un nuovo modello di auto volante prodotta dalla SkyDrive. Il volo è avvenuto nel campo di prova Toyota, grande circa 10mila metri quadrati.

L’auto aveva un pilota. Un sistema di controllo assistito da computer ha contribuito a garantire la stabilità del volo, mentre il personale tecnico sul campo ha controllato le prestazioni del mezzo.

Sd-03 è il più piccolo modello elettrico di decollo e atterraggio verticale al mondo. E’ alto due metri e lungo 4. Secondo l’azienda richiede, a terra, lo stesso spazio di due automobili parcheggiate. Il gruppo propulsore è costituito da otto motori elettrici che azionano i rotori, distribuiti in quattro posizioni.

Skydrive continuerà in questi mesi a condurre i test per migliorare le tecnologie del veicolo, e le sue caratteristiche tecniche. L’obiettivo è di continuare le speriementazioni fino ad ottenere l’approvazione per volare fuori dal campo di prova prima della fine del 2020.

Sd-03 è interamente bianco: vuol essere un omaggio, spiegano dalla stessa casa produttrice, agli uccelli e alle nuvole.