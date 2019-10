Seat, omaggio alla Ibiza a Padova per i 35 anni del modello. Esordio in Italia per Cupra Tavascan

PADOVA - Seat Ibiza compie 35 anni, e il marchio di Barcellona festeggia la ricorrenza portando il suo modello più iconico al Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova. Da oggi a domenica, la Fiera di Padova ospita tre versioni di Ibizia che hanno accompagnato generazioni di automobilisti: la compatta Ibiza 1.5 GLX del 1984, la declinazione sportiva Ibiza SXI del 1988 e Ibiza Cupra del 1996, primo modello Cupra della storia, nato per celebrare la prima delle tre vittorie consecutive del marchio al 2-Litre World Rally Championship con Ibiza Kit Car. Seat ha scelto il palcoscenico di Auto e Moto d’Epoca anche per raccontare l’evoluzione del marchio in termini di design, tecnologia e nuove alimentazioni: ecco quindi Ibiza FR, interpretazione odierna degli stilemi alla base della best seller, e la concept Seat el-Born, prima vettura 100% elettrica di Seat, basata sulla pionieristica piattaforma Meb del gruppo Volkswagen.



A Padova inoltre il pubblico italiano potrà ammirare per la prima volta Cupra Tavascan, showcar che unisce il Dna Cupra ad alte prestazioni a un’innovativa tecnologia di propulsione e un design sofisticato, emozionale ed espressivo; il nuovo modello si presenta come un vero e proprio manifesto del brand, orientato a sfruttare l’elettrificazione per potenziare raffinatezza ed emozione. Cupra infine porta a Padova anche Cupra Ateca, vettura che ha dato inizio ad un racconto basato su una nuova concezione di sportività. «Lo spirito giovane della prima Seat Ibizia è rimasto anche negli anni successivi, non solo dal punto di vista dell’immagine ma anche da quello concreto, perché noi siamo il marchio che ha la base clienti più giovane in assoluto del mercato. Il 34% dei nostri clienti sono millennials, alcune auto come la Leon raggiungono il 51%, quindi è una caratteristica peculiare di Seat».

Lo ha detto Pierantonio Vianello, direttore dei brand Seat e Cupra in Italia, oggi al Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova presentando i modelli esposti per festeggiare i 35 anni di Seat Ibiza. L’esposizione comprende anche la nuova showcar Cupra Tavascan: «si tratta di un modello ad alte prestazioni, con un design molto caratterizzato - spiega Vianello - .Dopo Francoforte è la seconda volta che presentiamo al pubblico quest’auto, ora lo facciamo a Padova per la prima volta in Italia perché la vettura può essere coerente col mercato italiano, sia come dimensioni sia perché darà agli italiani la possibilità di avere un’auto di grandi performance, che ha un motore elettrico con più di 400 cavalli ed è a trazione integrale».