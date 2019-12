Una Seat “parla” con semafori e pannelli. Le informazioni in tempo reale garantiscono maggiore sicurezza

BARCELLONA – La macchina che dialoga con i semafori ed i pannelli informativi è una Seat, che il costruttore catalano sta sperimentando nell'ambito di un progetto con la Dirección General de Tráfico (Ministero dei Trasporti), con l'amministrazione di Barcellona e con la società Etra. Una vettura del gruppo, la Vw Golf, è già equipaggiata con il sistema di comunicazione con le infrastrutture: si tratta del primo modello in Europa ad offrirlo di serie.

Ma il problema non è tanto il linguaggio, ma la raccolta, la gestione e la condivisione delle informazioni. La sperimentazione di Seat riguarda anche questo aspetto. Attraverso la piattaforma DGT 3.0 il veicolo impiegato “parla” con i semafori ed i pannelli per disporre di informazioni sicure attraverso il cloud, utilizzando le reti dei cellulari con una latenza di 300 millisecondi. Le informazioni in tempo reale garantiscono una maggior sicurezza, anche perché consentono agli automobilisti di adattare la velocità.

«Se sappiamo già che il semaforo sta diventando rosso, è inutile continuare ad accelerare e aspettare l'ultimo momento per frenare » , sintetizza Jordi Caus, Responsabile Urban Mobility Concepts di Seat. Quando il veicolo si avvicina al semaforo, sullo schermo appare una segnalazione che indica se al momento dell'arrivo sarà verde, gialla o rossa sulla base della velocità e della distanza rimanente. Per motivi di sicurezza, il dispositivo si attiva solo se vengono rispettati i limiti di velocità.

Le auto connesse diventano ricettori e distributori di informazioni, che possono venire condivise con la comunità viaggiante. «Questo progetto è il primo passo verso la connessione delle auto con tutte le infrastrutture stradali – precisa Caus - Abbiamo iniziato con le funzioni informative, ma nel futuro i veicoli a guida autonoma sfrutteranno queste indicazioni per muoversi da soli e senza rischi ». I duemila pannelli informativi sono una fonte importante di notizie per macchine e automobilisti, che vengono aggiornati praticamente in tempo reale sulla situazione del traffico e su eventuali rischi e pericoli.