Simulatore auto d'epoca Leggenda, asta record. Idea di TCCT con Pininfarina e Zagato, per gareggiare dal salotto

Con un prezzo di aggiudicazione di 175.000 euro all'asta organizzata a St Moritz da RM Sotheby's, un simulatore di guida 'Leggenda' di Pininfarina ha di fatto aperto una nuova importante pagina nella storia delle auto d'epoca e che ribadisce l'importanza del programma The Classic Car Trust (TCCT) eClassic per il mondo delle vetture da collezione. Il risultato, ben superiore alla stima fatta dalla celebre casa d'aste - si legge nella nota di TCCT - è la prova dell'interesse del mondo dei collezionisti di auto d'epoca per una innovazione capace di aggiungere qualcosa di inedito alla passione. Il simulatore di guida che TCCT ha fatto realizzare Pininfarina e all'altro celebre e storico carrozziere italiano Zagato offre infatti un intero mondo di esperienze 'virtuali' grazie alla loro tecnologia che riproduce esattamente le caratteristiche di guida del modello storico preferito.

A questo si aggiungono le applicazioni informatiche e di condivisione che permettono di entrare a far parte di una comunità di appassionati con gli stessi interessi e obiettivi e - in tempo reale - di competere in gare simulate sui percorsi più celebri del mondo. L'intero progetto eClassic, sottolinea TCCT, è stato pensato e organizzato per dare una dimensione in più all'esperienza delle auto classiche attraverso le opportunità e i servizi dati dall'appartenenza a The eClassic Club. L'apparteneza a questo club esclusivo rappresenta quasi un ritorno allo spirito delle 'Scuderie' ed è la chiave dell'intero programma eClassic.

I soci, oltre a guidare su piste e strade leggendarie alcune delle più celebri auto al mondo, possono collegarsi tra loro per guidare insieme, ciascuno dal proprio soggiorno o dal proprio garage, semplicemente per il puro piacere o per vere e proprie gare organizzate col supporto della struttura eClassic Accademy. Con i simulatori 'Leggenda' - voluti dal fondatore e animatore di TCCT Fritz Kaiser - è dunque possibile guidare nel momento preferito, tra un evento e l'altro senza complicazioni, costi e possibili rischi per le loro preziose auto. Attività che aggiunge vantaggi come quello di incrementare la propria perizia di guida rispettando l'ambiente e in tutta sicurezza, allargando eventualmente l'esperienza a familiari ed amici.