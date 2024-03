Smart, aggiornamenti over the air disponibili gratis. Nuove e migliorate funzionalità scaricabili in modalità OTA

Per i clienti Smart è disponibile da ora, scaricabile gratuitamente over-the air (OTA), un pacchetto di aggiornamento che include diverse nuove funzionalità, tra le quali il precondizionamento della batteria o la modalità autolavaggio. «Desideriamo fare in modo che ogni viaggio sia un’esperienza - ha spiegato Dirk Adelmann, Ceo of Smart Europe GmbH - e per questo motivo mettiamo in priorità di sviluppo ciò che davvero conta per i nostri clienti, ascoltandone continuamente i feedback e cercando di migliorare ad ogni step l’esperienza d’uso. Al centro c’è l’impegno per un progresso basato su un utilizzo intelligente e responsabile della tecnologia. Dal lancio della nuova generazione #, Smart ha già rilasciato quattro aggiornamenti OTA, come di recente per la funzionalità di riscaldamento del volante per tutte le vetture.

Smart ha previsto ora una serie di nuove funzionalità ed ottimizzazioni con l’aggiornamento OTA, tra cui il pre-condizionamento batteria, pensato per una velocità di ricarica ancora maggiore per tutte smart #1s and #3s, oltre alla modalità autolavaggio con la quale è possible selezionare ‘autolavaggio manualè o ‘autolavaggio automaticò tramite apposito menù a tendina. Disponibili con l’aggiornamento anche il Valet Mode, con il quale è possibile inibire alcune funzionalità, riservandone l’accesso al proprietario, come pure limitare le informazioni condivise sul display centrale quando la modalità è attivata. L’emergency lane keeping assist è invece ora disattivabile manualmente, lasciando al conducente il pieno controllo del proprio veicolo. L’easy entry, infine, è ora ottimizzato e il sedile del conducente ritorna alla posizione di guida quando viene chiusa la porta lato conducente per una migliorata accessibilità ed un miglior confort.