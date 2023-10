Stellantis, dopo il Ces cancella partecipazioni a Sema e Los Angeles Auto Show a causa degli scioperi negli Stati Uniti

Stellantis rinuncia ad altri due appuntamenti a causa degli scioperi negli Stati Uniti dei lavoratori della Uaw. Dopo aver annunciato che non parteciperà al Ces, oggi il gruppo automobilistico ha reso noto che “poichè i costi dello sciopero Uaw in corso continuano ad aumentare, ha deciso di cancellare le presentazioni previste al Sema (Las Vegas 31 ottobre - 3 novembre 2023) e al Los Angeles Auto Show (16-26 novembre 2023) come parte del suo piano di emergenza".