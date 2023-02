Stellantis, Nuova 500 elettrica vince 2 premi al concorso “Best Cars 2023”. Per pubblico tedesco è la migliore city car

TORINO - La Nuova 500 elettrica ha vinto due premi nel concorso ’Best Cars 2023’. I lettori della rivista di settore ’ auto motor und sport’ hanno votato la Nuova 500 al primo posto, sia nella classifica generale che nella classifica di importazione delle Mini Car. In questa categoria di concorso sono stati votati 19 modelli di veicoli attuali di produttori tedeschi e internazionali. «Vincere due volte i prestigiosi premi AMUS ci rende estremamente orgogliosi.

La Germania e il mercato più importante per la 500 elettrica e questi due riconoscimenti celebrano il notevole successo della nostra icona. E una testimonianza dell’apprezzamento che il pubblico tedesco ha per il modello, votando non solo come migliore city car d’importazione, ma anche al primo posto nella classifica generale, dove si e confrontata e ha battuto le concorrenti nazionali. Entrambi questi premi dimostrano in modo evidente che la strategia di elettrificazione di FIAT sta prendendo piede», ha dichiarato Gaetano Thorel, Head of FIAT & Abarth Enlarged Europe, alla cerimonia di premiazione a Stoccarda. La Nuova 500 ha vinto finora 39 premi internazionali e dal suo lancio, nel 2020, e stata scelta da quasi 120.000 clienti nel mondo.