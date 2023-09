Suzuki Jumbo, ipotesi primo Suv extra large su base Toyota. Collaborazione tra Case per modello che manca in gamma

Per il momento si tratta solo di una ipotesi ma secondo fonti vicine alla Suzuki sarebbe allo studio presso il costruttore nipponico, con possibile trasferimento dello sviluppo e della fabbricazione alla Maruti in India, una variante ‘largè - anzi XL - del suv Jimny. Il punto di partenza per questo inedito suv, che potrebbe chiamarsi Jumbo, dovrebbe essere l nuovo Toyota Land Cruiser 250 che è lungo quasi un metro in più rispetto alla Jimny cinque porte. lunga 3,985 metri.

Le due Case non sono nuove nell’ambito di queste collaborazioni: la Suzuki Across in vendita Europa deriva dal Rav4 Toyota, mentre la Suzuki Baleno diventa Toyota Starlet in Sudafrica. E la Suzuki Grand Vitara viene commercializzata come Toyota Urban Cruiser Hyryder in India. Su questa ipotesi il magazine britannico Autocar ha ricostruito con due rendering il possibile aspetto del suv XL brandizzato Suzuki. La forma squadrata del suv Toyota agevolerebbe al massimo l’operazione che richiederebbe solo una semplice modifica del musetto, oltre che le diverse targhette con nome e marca.