Il taxi-aereo è pronto, primo test ok per prototipo Pop.Up Next sviluppato da Audi, Airbus e Italdesign

AMSTERDAM - Primo volo del taxi-aereo elettrico Pop.Up Next di fronte al pubblico della Amsterdam Drone Week. Ad alzarsi da terra un prototipo in scala 1:4 del drone tedesco 'griffato' da Italdesign, che da oggi fino al 29 novembre una volta al giorno effettuerà un volo di test in modalità completamente autonoma all'interno dell'arena di volo della manifestazione.



Il modello, sviluppato da Audi con Airbus e Italdesign, l'azienda Giugiaro passata in mani tedesche, è un veicolo a due posti, 100% elettrico, èd in grado sia di decollare e atterrare verticalmente. Durante la dimostrazione, spiega una nota di Italdesign, la capsula passeggeri e il modulo di terra si spostano su strada fino a raggiungere il modulo aereo; quindi la capsula si solleva sganciandosi dal modulo di terra per agganciarsi al modulo aereo; questi si sollevano in volo e, attraversando i circa 80 metri di lunghezza dell'arena, atterrano in un'area dedicata sul lato opposto, dove un secondo modulo di terra aggancia la capsula per concludere la simulazione.

«Con questo progetto, iniziato con Airbus nel 2016, possiamo concretamente dimostrare che la mobilità del futuro non sarà più il terreno di gioco di singoli player, ognuno operante nel proprio settore individuale, ma diventerà il punto di fusione di know how, tecnologie e competenze professionali provenienti dai più svariati settori: automobilistico, aerospaziale, urbanistico, sociale… solo per citarne alcuni» - ha dichiarato Jörg Astalosch, amministratore delegato di Italdesign. Sullo stand Airbus sarà esposto, per l'intera durata della Drone Week, anche il modello statico in scala 1:1 di Pop.Up Next, presentato in anteprima mondiale lo scorso marzo al Salone di Ginevra.