Tiger Woods e le auto, un rapporto difficile. Nel 2009 andò con il Suv contro un idrante

LOS ANGELES - Tiger Woods andava a velocità elevata a bordo della sua vettura, un suv Genesis GV80. Lo riporta il Los Angeles Times citando alcune fonti della polizia, secondo le quali il campione avrebbe perso il contro dell’ auto. La vettura si sarebbe capovolta più volte. Ma la carriera stellare di Tiger Woods è stata sconvolta anche nel novembre 2009 quando una mattina ha fatto schiantare un Suv contro un idrante appena fuori dalla sua residenza di allora a Windermere, in Florida. Woods è rimasto incosciente in quell’incidente per più di cinque minuti, e la sua allora moglie avrebbe usato una mazza da golf per rompere un finestrino del veicolo e trascinarlo via.

Sulla scia di quel misterioso incidente, si dice che Woods avesse numerose relazioni extraconiugali. Poco dopo è entrato in una clinica del Mississippi per il trattamento. Nel maggio 2017, Woods è stato accusato di guida sotto l’influenza di sostanze in Florida dopo che la polizia lo ha scoperto addormentato in un’ auto danneggiata. Un mese dopo quell’arresto, Woods è entrato in una clinica per cure relative a problemi con farmaci antidolorifici e disturbi del sonno. Steinberg disse all’epoca che Woods usava farmaci antidolorifici per aiutarlo ad alzarsi e muoversi mentre si riprendeva da quattro operazioni alla schiena.